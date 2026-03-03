Contabilitate, Controlling și Cash-flow: Profesioniștii în cifre și antreprenorii care vor control în business vin la acest eveniment, în București

Pe 19 martie 2026, la Crowne Plaza București, revine C³ (Contabilitate-Controlling- Cash‑Flow), un eveniment care promite schimbarea modului în care profesioniștii în cifre și antreprenorii care vor control în business își privesc afacerile.

Sub motto-ul „Nu doar un eveniment. Este rezultatul unei mișcări”, C³ propune o „experiență completă de business & controlling pentru contabili, directori financiari, CFO externalizat și antreprenori din toată țara”, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

După succesul ediției pilot din 2005, la care au participat peste 120 de profesioniști în sală și peste 30 în streaming online, organizatorii estimează dublarea audienței în 2026. Inițiat de Dan Preda, expert contabil și specialist în controlling financiar modern, C3 își propune să sprijine evoluția firmelor de contabilitate către rolul de parteneri strategici pentru clienții lor.

Conceptul C³

C³ este un concept care pornește de la cele trei direcții esențiale în gestionarea unei afaceri: Contabilitate, Controlling și Cash-flow. Aceste direcții stau la baza unei abordări moderne, care depășește contabilitatea clasică și pune accent pe control financiar, decizii informate și profitabilitate.

Ce este Evenimentul C³

Evenimentul C³ își propune să creeze un spațiu de întâlnire relevant între antreprenorii din domeniul contabilității și nu numai, aducând la aceeași masă profesioniști în cifre, furnizori de soluții tehnologice și parteneri strategici din zone complementare. În cadrul evenimentului, participanții vor interacționa cu furnizori de platforme digitale, softuri specializate, metodologii moderne de lucru, instrumente online, soluții de automatizare, optimizare și integrare, precum și cu reprezentanți ai ecosistemului ERP, CRM și ai serviciilor dedicate mediului antreprenorial.

Ce NU este Evenimentul C³

Evenimentul C³ nu este un cadru de întâlnire axat pe competențe contabile sau fiscale și nu urmărește să abordeze modificări legislative ori aspecte tehnice de contabilitate. Accentul este pus pe componenta antreprenorială a profesioniștilor din domeniu, pe dezvoltarea businessului, pe adaptarea la o piață aflată într-o schimbare accelerată și pe identificarea de noi oportunități într-un context economic din ce în ce mai provocator.

Publicul evenimentului C³

Evenimentul C³ 2026 este dedicat profesioniștilor din domeniul financiar și antreprenorilor care își doresc control real asupra cifrelor propriului business:

Firme de contabilitate care vor să evolueze către servicii de consultanță financiară avansată;

Contabili și experți contabili ce doresc să rămână relevanți într-o piață în schimbare;

Consultanți financiari și CFO care caută să-și extindă portofoliul cu controlling modern;

Antreprenori din orice domeniu care și-au dezvoltat departamente financiar‑contabile interne sau vor să înțeleagă cum pot controla mai bine performanța firmei.

Agenda C³

Pe parcursul zilei de 19 martie, între orele 08:30 și 19:30, C³ propune o agendă care îmbină sesiuni centrale de discuție, ateliere practice și oportunități de networking:

Conferința „Viitorul Profesioniștilor în Cifre - Provocări & Oportunități” – este despre adaptarea la tehnologiile care schimbă profesia (automatizare, AI), provocările reale ale contabilașilor în următorii ani și oportunitățile concrete pentru cei care fac tranziția de la raportare la consultanță. Moderată de Delia Mircea, conferința îi are ca speakeri pe Marcel Vulpoi, Gabriel Biriș, Lucian Florea, Mircea Căpățînă și Alina Goldenberg.

Conferința „Afacerea în Control: Cum ne protejăm banii și afacerea?” - reunește experți în fonduri europene, contracte comerciale și recuperare creanțe, însă și antreprenori care au trecut prin expansiune și restructurări. Temele de discuție vizează, între altele, modul în care se folosesc fondurile europene fără a destabiliza cash‑flow‑ul, clauze care protejează profitul într-un contract și gestionarea blocajelelor financiare. Speakeri confirmați: Radu Glonț, Alin Meteșan, Cătălin Lupoaie, Cristina Ienciu și Dan Preda.

Workshop „Management Operațional & Managementul Capitalului Uman” – oferă instrumente pentru optimizarea proceselor interne ale firmelor de contabilitate (procese operaționale, managementul competențelor și reducerea blocajelor) și pentru alinierea echipei la obiectivele financiare. Susținut de Dan Preda și Cosmin Cricleviți.

Workshop „Analiză Financiară & Controlling Financiar Modern” – atelier tehnic susținut de Iancu Guda și Dan Preda, în cadrul căruia se lucrează practic pe interpretarea rapidă a indicatorilor, controlul cash‑flow‑ului lunar și introducerea metodologiei controllingului modern.

Ziua se încheie cu networking și degustare de vinuri românești, un moment de relaxare și de conectare între participanți și speakeri.

Ce primești la C³

Organizatorii spun că pun accent pe valoarea concretă oferită participanților. Dincolo de informații aplicabile, fiecare participant primește:

Acces gratuit la un Workshop Maraton Online (23–24 martie 2026) de implementare a controllingului financiar modern;

Kit complet de onboarding pentru clienții care vor implementarea controllingului și acces la prezentările speakerilor;

Posibilitatea de a participa online (streaming), cu mențiunea că bonusurile fizice și networking-ul direct sunt rezervate participanților din sală.

Bilete și înscriere

Înscrierile sunt deschise pe site-ul oficial danpreda.ro/c3. Pe site găsești detalii despre pachetele Early Bird, opțiunile Premium și Group și facilitățile incluse. Având în vedere că la prima ediție locurile s-au epuizat rapid, organizatorii recomandă rezervarea din timp.

Dan Preda este expert contabil și consultant în controlling financiar modern, fondatorul platformei Afaceri în Control. Misiunea sa este de a ajuta antreprenorii să treacă de la contabilitatea clasică la un model de business orientat spre control, decizie și profitabilitate.