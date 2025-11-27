Trei startup-uri românești cu soluții de energie solară și cu inteligență artificială, premiate la un accelerator de idei de afaceri

Două startup-uri din România au câștigat premii în bani în cadrul unui accelerator de idei de afaceri pentru natură, energie verde și sustenabilitate, iar încă unul a obținut o mențiune specială, aleasă cu ajutorul inteligenței artificiale.

StartupCafe.ro a fost prezentă la evenimentul Demo Day al SCION Accelerator, care a încheiat o perioadă de 10 săptămâni de mentorat, suport practic și pregătire pentru investiții.

Cele 10 startup-uri din program, dintre care 4 din România și restul din Bulgaria, și-au susținut ideile de afaceri în fața unui juriu format din investitori și organizatori.

Mențiunea specială AI Choice, premiu care a fost ales cu ajutorul inteligenței artificiale, respectând criteriile pe care juriul le-a urmat pentru premiile principale, a revenit startup-ului Alt.Real, care ajută persoanele fizice și IMM-urile să aleagă soluția optimă de energie solară.

Firma lucrează pe proiecte și oferă consultanță individuală, pe lângă soluția lor cu inteligență artificială. Aceasta a primit 1 an de abonament ChatGPT.

Pe Locul III, s-a plasat startup-ul Solmag, care face legătura între prosumatori și firmele specializate în instalarea de panouri solare.

Fondat de Alex Nicoară, startup-ul vinde un produs fizic, un Gateway, care se conectează cu o aplicație mobilă, prin care prosumatorii pot vinde energia generată de panourile de pe locuințele lor. Produsul costă 300 dolari cu un abonament lunar de 7 dolari. Firma românească a primit 5.000 EUR.

Mai apoi, startup-ul Proon Tech, fondat de Thea Gherdan și Ștefan Alin, a primit 10.000 EUR și Locul II în cadrul Demo Day.

Cei doi fondatori au dezvoltat o aplicație mobilă, patentată, care folosește inteligență artificială pentru tăierea pomilor. Afacerea are sedii în București și în Montana, SUA.

Proon Tech la SCION Accelerator. Foto: StartupCafe.ro

Acceleratorul a fost câștigat de un startup bulgăresc, Nomadium Robotics, care dezvoltă drone printate 3D cu aripi fixe, care ar oferi de 6 ori mai multă rezistență, și care pot deveni autonome, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Produsele startup-ului ar urma să fie folosite pentru mapare aeriană, supravegherea porțiunilor agricole și cu panouri fotovoltaice, salvarea oamenilor dispăruți în zone greu accesibile și oferirea de ajutor în cazul dezastrelor cum ar fi incendiile de vegetație. Pentru ideea lor de afaceri, Nomadium a primit 15.000 EUR.

Echipa Nomadium Robotics, alături de Sasha Bezuhanova, co-fondator SCION. Foto: StartupCafe.ro

La eveniment, SCION a anunțat că se deschid înscrierile pentru o nouă cohortă a acceleratorului, care va începe în primăvara anului viitor. SCION Accelerator vizează proiecte care abordează provocări și oportunități urgente în domenii precum tehnologii curate (CleanTech) și tehnologii pentru natură (NatureTech), restaurarea ecosistemelor, reziliența climatică și protejarea biodiversității.

SCION conectează inovatorii în tehnologie verde, oamenii de știință și constructorii de ecosisteme prin comunități, capital și programe care transformă idei curajoase în afaceri cu impact.