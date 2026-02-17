Antreprenoare tech din România, calificată în semifinalele Premiilor Europene pentru Femei Inovatoare 2026. Banii puși „la bătaie”

Comisia Europeană a anunțat semifinalistele ediției 2026 a Premiului European pentru Femei Inovatoare (European Prize for Women Innovators 2026), o antreprenoare din România ajungând în această fază avansată a competiției care recompensează antreprenoarele ce generează inovație cu impact la nivel european. Câștigătoarele pot obține premii în bani și recunoaștere pe plan european.

Sorina Uleia, co-fondatoare și CEO al startup-ului românesc Recycllux, s-a calificat în semifinalele competiției europene, la categoria EIT Women Leadership.

Noi am mai scris pe StartupCafe despre Sorina Uleia și startup-ul său, Recycllux, care utilizează tehnologiile de inteligență artificială pentru a contribui la refacerea ecosistemelor marine. Firma românească oferă companiilor și autorităților costiere posibilitatea de a demonstra un impact verificabil și orientat spre climă. Sistemul integrat al startup-ului românesc, bazat pe AI, transformă observațiile satelitare în misiuni proactive de curățare coordonate la nivel comunitar.

Anterior, Recycllux a fost premiat inclusiv de Google.org.

Categoria EIT Women Leadership. Se adresează femeilor care au o legătură directă cu Comunitatea EIT. Premiile puse la bătaie la această categorie sunt: 50.000 EUR, 30.000 EUR și 20.000 EUR.

La această categorie, Sorina Uleia concurează alături de antreprenoare din mai multe țări:

Ella Frances Cullen (Portugalia), cofondatoare și Chief Marketing Officer al Minespider. Dezvoltă soluții de trasabilitate digitală a produselor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. Platforma, bazată pe blockchain și AI, oferă pașapoarte digitale pentru produse și baterii, sporind transparența, sustenabilitatea și conformitatea.

Madeleine Gielens (Olanda), fondatoare a MaGie Creations. Startup-ul valorifică subprodusele din industria agroalimentară pentru a crea ingrediente funcționale. Compania dezvoltă un emulgator natural obținut integral din reziduuri de malț provenite din fabricarea berii, cu aplicații variate și valoare nutrițională superioară alternativelor mai costisitoare.

Neide Vieira (Portugalia), cofondatoare și COO al IPLEXMED. Accelerează diagnosticarea bolilor infecțioase prin biosenzori pe bază de grafen. Compania a creat o platformă portabilă, rapidă și conectată, care oferă rezultate la nivel de laborator folosind proprietățile electronice superioare ale grafenului.

Stefania Raimondo (Italia), cofondatoare a Navhetec. Firma dezvoltă soluții de nanomedicină pe bază vegetală prin extragerea unor particule cu potențial biomedical din sucul de citrice. Compania a brevetat o metodă care permite utilizarea acestor particule pentru formularea unor produse cu eficiență superioară și funcționalități noi.

Tali Feldman Sivan (Israel), cofondatoare a Meala FoodTech. Startup-ul redefinește segmentul proteinelor vegetale prin dezvoltarea unor proteine funcționale proprietare, cu etichetă curată, pentru carne și ouă plant-based. Inovațiile companiei aduc liste de ingrediente mai simple, lanțuri de aprovizionare mai stabile, costuri reduse și produse mai sănătoase și sustenabile.

Semifinalistele au fost selectate de un juriu independent format din experți în inovare.

Câștigătoarele vor fi anunțate în cadrul European Innovation Council Summit, organizat în iunie 2026.

Ce sunt Premiile Europene pentru Femei Inovatoare

Premiul European pentru Femei Inovatoare este o inițiativă fanion din cadrul programului Horizon Europe, menită să susțină obiectivul Agendei Europene pentru Inovare privind consolidarea incluziunii și excelenței în inovare.

Distincția este acordată în comun de European Innovation Council (EIC) și European Institute of Innovation and Technology (EIT). Prin acest parteneriat, EIC și EIT își propun să crească vizibilitatea femeilor inovatoare din Europa, să extindă oportunitățile disponibile și să aducă în prim-plan modele relevante pentru noua generație.

Competiția include trei categorii:

Categoria EIC Women Innovators. Este deschisă femeilor fondatoare și cofondatoare de companii, din UE și țările asociate. Se oferă trei premii, astfel: 100.000 EUR, 70.000 EUR și 50.000 EUR.

Categoria EIC Rising Innovators. Vizează tinerele inovatoare promițătoare, care au vârsta sub 35 de ani. Se acordă trei premii de 50.000 EUR, 30.000 EUR și 20.000 EUR.

Premiile sunt guvernate de cele două programe reprezentative pentru finanțarea invării în UE: Consiliul European pentru Inovare (EIC) și Institutul European pentru Inovație și Tehnologie (EIT).

Dincolo de recunoașterea performanței, premiile își propun să inspire următoarea generație de femei să transforme ideile inovatoare în soluții pregătite pentru piață.

Listele semifinalistelor la celelalte categorii:

Categoria Rising Innovators

Carin Lightner (Elveția), cofondatoare și CEO al Enantios, modernizează modul în care sunt dezvoltate medicamentele, introducând metode mai rapide și mai precise de analiză a moleculelor complexe. Compania sa ajută firmele farmaceutice să reducă costurile, să accelereze procesele de dezvoltare și să aducă pe piață medicamente mai sigure.

Maria Majellaro (Italia), cofondatoare și Chief Scientific Officer (CSO) al Celtarys, simplifică descoperirea de noi medicamente printr-o platformă care înlocuiește tehnicile lente și riscante cu alternative mai sigure și mai rapide. Soluția sa atrage atenția unor jucători importanți din industria pharma și susține, în același timp, implicarea femeilor și a tinerilor în știință.

Dominique Cirkel (Olanda), cofondatoare a Spheer, a facilitat monitorizarea mediului printr-o platformă digitală care transformă datele satelitare în hărți clare și ușor de utilizat. Soluția ajută factorii de decizie și planificatorii să urmărească biodiversitatea și să reacționeze mai eficient la schimbările de mediu.

Judit Giró Benet (Spania), fondatoare a The Blue Box, abordează lacunele din screeningul pentru cancerul de sân printr-un test simplu pe bază de urină, conceput pentru a identifica cazurile pe care metodele tradiționale le pot rata. Soluția vizează îmbunătățirea depistării precoce, în special pentru femeile insuficient acoperite de metodele actuale.

Marta Oliveira (Belgia), cofondatoare și Chief Operating Officer (COO) al ATMOS Space Cargo, contribuie la redefinirea economiei spațiale prin capsule reutilizabile care readuc materiale în siguranță pe Pământ. Tehnologia deschide noi oportunități pentru cercetarea și inovarea realizate pe orbită.

Montserrat Vilarrubí Porta (Spania), cofondatoare și COO al UniSCool, atacă una dintre marile provocări din tehnologie: supraîncălzirea echipamentelor electronice. Soluția de răcire dezvoltată de companie crește performanța și reduce consumul de energie, susținând noua generație de tehnologii de calcul și soluții verzi.

Categoria Women Innovators:

Judit Camargo Sanromà (Spania), fondatoare și CEO al Roka Furadada, răspunde creșterii incidenței cancerului de piele și, în același timp, reduce impactul asupra mediului al produselor de protecție solară. Compania a dezvoltat ingrediente cosmetice ecologice care oferă protecție UV sporită fără a afecta ecosistemele marine.

Sónia Ferreira (Portugalia), fondatoare a BestHealth4U (BH4U), dezvoltă tehnologii medicale care interacționează cu pielea, menite să crească siguranța și confortul pacienților. Produsul principal este un adeziv medical bio-based, conceput pentru a înlocui adezivii convenționali care provoacă frecvent iritații, mai ales în tratamentele de lungă durată sau în cazurile sensibile.

Elena Heber (Germania), cofondatoare și Managing Director al HelloBetter, extinde accesul la servicii de sănătate mintală prin terapii digitale. Sub conducerea sa, compania oferă tratamente online validate clinic și dezvoltă instrumente susținute de inteligență artificială (AI) pentru a ajuta pacienții să gestioneze mai eficient problemele de sănătate mintală.

Hanne Callewaert (Belgia), cofondatoare și CEO al AstriVax Therapeutics, dezvoltă soluții de vaccinare de nouă generație. Compania lucrează la tehnologii care urmăresc să facă vaccinurile mai eficiente, mai accesibile și mai ușor de distribuit, atât pentru prevenție, cât și pentru tratament.

Katerina Spranger (Republica Moldova / Marea Britanie), fondatoare și CEO al Oxford Heartbeat, utilizează inteligența artificială pentru a face intervențiile chirurgicale complexe mai sigure. Tehnologia companiei sprijină medicii în tratarea anevrismelor cerebrale cu o precizie mai mare, reducând riscurile pentru pacienți și pentru sistemele de sănătate.

Susana Sanchez (Spania), Chief Scientific Officer și cofondatoare a Moa Food Tech, transformă subprodusele alimentare în ingrediente sustenabile. Activitatea sa contribuie la reducerea risipei și la dezvoltarea unor soluții noi pentru industria alimentară, susținând un sistem alimentar mai circular și mai rezilient.

Imagini de la ediția 2025:

Prezentare Recycllux: