Business CheckIn. „Nu mă văd făcând altceva”. O învățătoare din București a devenit antreprenoare după aproape 30 de ani la catedră

După aproape trei decenii la catedră, dintre care 20 de ani petrecuți și în programe after school, Ionica Bota a simțit că poate face mai mult. Astfel, în 2022, în paralel cu activitatea sa ca învățătoare în sistemul de stat, a decis să își deschidă propriul club educațional, pornind de la experiența acumulată și de la dorința de a crea un spațiu în care copiii să vină cu drag. Inițial dedicat celor între 6 și 10 ani, proiectul s-a extins treptat și către alte vârste. Alături de soțul său, a deschis în Berceni un spațiu educațional care îmbină șahul și învățarea limbii engleze cu dezvoltarea personală.

Pe măsură ce clubul educațional a început să se dezvolte, a apărut și nevoia de a aduce unele îmbunătățiri spațiului. Cu ajutorul a trei finanțări BT Mic, Ionica Bota a putut beneficia de resursele necesare pentru a transforma locul într-un mediu primitor și adaptat activităților educaționale.

„Investiția prin BT Mic a venit când a trebuit să luăm o mașină. Eu mi-am luat permisul la 47 de ani, acum doi ani, și am zis că vin și eu să aduc un aport firmei. Așa a apărut ajutorul de la BT Mic. […] Îmi place foarte mult deschiderea acestei bănci, mai ales pentru firmele acestea mici. Au nevoie de ajutor”, a spus antreprenoarea.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Ionica Bota: Sunt Bota Ionica, învățătoare la Școala 129 din București, sector 4. Sunt învățătoare de 30 de ani și 20 de ani am activat și după-amiaza la diferite after school-uri particulare și avem și un program „Școală după școală”. 12 ani am fost.

Acum am și clasa a IV-a. Clasa mea se numește „Fantasticii”. De la clasa aceasta numită „Fantasticii” a venit și numele firmei pe care am înființat-o în 2022 pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. Probabil că au o legătură Mickey, Minnie și povestea mea și a soțului meu. Noi am fost împreună tot timpul pentru copii. Îi iubim din tot sufletul. Ne-am dorit să creăm un loc în care să se simtă fericiți, să vină cu drag, să învețe cu drag. Asta facem și la școală, la clasă, același lucru și aducem bucurie în sufletele lor. Acesta este principalul nostru scop și la club, și la școală.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Ionica Bota: La club avem de trei ori pe săptămână, marțea, miercurea și sâmbăta. Marțea trei ore, miercurea trei ore, de la 14:00 la 17:00, și sâmbăta de la ora 11:00 la 14:00, să se poată trezi copiii. Vin de fiecare dată când pot, nu le impunem nicio condiție, îi ajutăm și cu transport gratuit, pentru a-i aduce chiar și din Popești Leordeni, dacă știu că își doresc și nu au cu cine să vină.

Dacă m-ar întreba cineva dacă am făcut vreun calcul la cât am investit și la cât am scos, nu pot să vă spun decât că mă bucur că îmi scot ratele apartamentului pe care l-am luat cu credit în 2020. În rest, nu știu să vă spun mai mult decât că sunt foarte bucuroasă că am putut să le ofer.

Deocamdată nu am simțit nevoia să știu că mă întind foarte tare, că voi câștiga mai mult. Poate părea chiar foarte ciudat. Noi, chiar în anul în care am înființat firma, vreau să vă spun că am investit tot, adică până la tabla inteligentă. Am făcut împrumut, credite, tot și am aranjat totul de la început fără să știu ce va urma. Multă lume a spus: „stai, așteaptă să vezi cum o să funcționezi, ca să vezi ce o să-ți iasă”, dar eu nu am făcut lucrul acesta.

Pentru copii, avem principale șahul și engleza, dar venim în întâmpinarea lor cu orice lucru pe care doresc să-l rezolve: începând de la o temă, o întrebare, orice curiozitate. Mai mult, în ultimul timp ei chiar au tras concluzia că noi facem multă dezvoltare personală. Deci, în mod special, să știți că se merge pe dezvoltare personală, dar, ca activități de bază, șahul și engleza avem.

StartupCafe.ro: Cum m-a ajutat finanțarea de la BT Mic în dezvoltarea afacerii?

Ionica Bota: Investiția prin BT Mic a venit când a trebuit să luăm o mașină. Eu mi-am luat permisul la 47 de ani, acum doi ani, și am zis că vin și eu să aduc un aport firmei și nu să ia numai soțul meu copiii, să vin și eu cu o mașină. Așa a apărut ajutorul de la BT Mic.

Avem 3 credite la BT Mic. Primul a fost în 2023 și am luat mașin, și au mai urmat pentru renovare încă 2 credite. Mai ales acesta, ultimul, a fost de azi pe mâine. [n.r. În privința BT Stup], să știți că urmăresc pe mail, știu ce evenimente și proiecte sunt și chiar sunt interesată pe viitor.

Am avut un program foarte încărcat, dar acum chiar îmi doresc să particip și îmi place foarte mult deschiderea acestei bănci, mai ales pentru firmele acestea mici. Au nevoie de ajutor.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Ionica Bota: Totul a început cu sfatul colegei mele Laura, colegă de liceu. Este cu un an mai mare ca mine și ea își deschisese cu câțiva ani înainte after school. Eu nu am ales această variantă pentru că mi-am dorit și timp pentru familie și, de aceea, am ales doar 3 zile pe săptămână. De la ea am primit toate sfaturile, tot: avocat, contabilă și chiar am preluat de la ea. Avem același avocat și aceeași contabilă. Ea m-a învățat absolut tot, tot ce trebuia să știu, și de acolo a fost ușor. În două săptămâni am făcut firma.

Inițial am închiriat un loc la o curte, era o cameră și o mică curticică, dar nu ne simțeam în elementul nostru la altcineva, ca să zic așa, și mi se părea și prea puțin o singură cameră și atunci ne-am mutat la apartamentul cu două camere, chiar dacă e confort doi. Să știți că multă lumea zice că intră într-un tărâm de vis.

E în Berceni, e un apartament cu două camere, dar e atât de luminos și de frumos încât zici că intri efectiv într-o altă lume. Anul acesta am fost foarte bucuroși că a venit reabilitarea blocului și că va deveni și exterior frumos blocul. Nu a deranjat pe nimeni cum arată în exterior, au simțit că în interior găsesc ce trebuie.

StartupCafe.ro: Prima grupă de copii nu o să o uit pentru că…

Ionica Bota: Noi, într-o bibliotecuță, avem mai multe bibliorafturi în care notăm fiecare copil care a pătruns la noi în club și a devenit o istorie. Și, practic, în acel locșor apar toate numele copiilor care ne-au pășit pragul. Să știți că ținem legătura și cu cei care nu mai vin, au mai și crescut în acești ani. Noi avem copii, normal, de la 6 ani până la 10 ani, însă am primit și de 4 ani jumătate, pentru că erau frați și n-am vrut să îi despărțim și s-au simțit foarte bine, inclusiv cel de 4 ani jumătate.

Am pregătit copii și pentru pregătitoare, care au intrat la pregătitoare anul acesta. E vorba de emoțional, au avut nevoie de acest lucru, au fost copii care intrau cu ochii închiși, le era teamă de nou, și acum sunt foarte prietenoși.

De aceea v-am spus că practic ne-am mulat după copii. Noi ne-am propus ceva, dar ei ne dau tonul, ca să zic așa, copiii. Ce simt ei, asta și facem. Am o grămadă de jocuri, le pun la dispoziție. Copiii nu vin decât cu o sticlă de apă și, câteodată, nici cu aceea.

Avem o grămadă de jocuri, folosim o grămadă de pixuri colorate, carioci, absolut tot ce și-ar dori un copil să vadă și poate nu a văzut în alt loc. Eu cu soțul meu mergem, de exemplu, să culegem vreo colecție de oițe, ursuleți, de absolut orice, că eu știu că puțini copii se pot juca și pot avea colecții întregi și acolo le găsesc. Deși e un loc mic, repet, noi am folosit fiecare spațiu într-un mod util, absolut tot.

Au și gustare, o gustare formată din lucruri, ar zice cineva banale, dar copiii noștri spun că peștișorii sunt magici, pixurile sunt magice, absolut totul este magic acolo. Credeți-mă, când intră totul, de la intrare, este magic. Sunt copii care nu voiau să scrie deloc, iar acolo au reușit să scrie, să fie determinați să scrie.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Ionica Bota: Această renovare pe care am făcut-o la etajul 2, unde noi avem apartamentul nostru. Ne-am extins un pic, ca să zic așa, deși n-am reușit încă să facem tot. Ne propunem să aducem o tablă inteligentă și acolo. Și, pentru copiii mai mari, care ne-au întrebat din clasa a V-a ce se întâmplă, dacă mai putem lucra cu ei, dorim să le facem un loc și lor mai departe. Nu vor să se desprindă de noi.

Aceasta a fost o provocare, dacă să ne mai extindem. Eram tentată, la un moment dat, să iau un loc mai mare, dar vreau să fiu aproape de familie. Ne simțim bine acolo.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Ionica Bota: De la vârsta de 6 ani, doamna mea educatoare mi-a prezis că o să lucrez în învățământ. Nu știa exact că e vorba despre a fi educatoare, profesoară, învățătoare. Nu mă văd făcând altceva. Tot cu copiii aș fi fost, ori pediatră, ori consilieră. Deci tot ce implică copii, acolo sunt. Nu m-aș fi văzut altceva.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Ionica Bota: Aceasta este ultima provocare, de a merge mai departe cu clasa a V-a. Să facem și mai departe cu copiii mai mari, și cu cei mai mici. Noi aveam această limită de vârstă, 6 - 10 ani. Ne-am dus și mai jos, la 4 ani jumătate, dar și mai sus. Încercăm să ne ducem la 11 - 12, poate chiar și mai mult. Deci e vorba de vârstă, să cuprindem vârsta mai mare.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.