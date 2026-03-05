Finanțare BERD de 30.000 EUR pentru o afacere românească de familie care se extinde în Germania și Danemarca

O afacere românească de familie, lansată în urmă cu 5 ani, la Brașov, a obținut o finanțare de aproximativ 30.000 de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a se extinde în Germania și Danemarca, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Oana Opriș și-a construit o carieră de „corporatistă”, într-o multinațională de consultanță în sectorul imobiliar, dar a decis apoi să intre în antreprenoriat. În anul 2021, la Brașov, împreună cu soțul ei, Lucian, și cumnații Nicolae şi Cristina Mihai, ea a lansat o afacere de familie cu produse textile din in.

Brandul lor, Genuin, s-a dezvoltat treptat ca business home & deco, iar acum a anunțat că vizează piețele din Germania și Danemarca.

Pentru extindere, startup-ul se bazează pe un grant de aproximativ 30.000 EUR, acordat de BERD pentru sprijinirea afacerilor mici și medii cu acționariat majoritar feminin.

„Pentru noi, internaționalizarea reprezintă validarea unui model construit cu răbdare în România. Germania și Danemarca sunt piețe unde sustenabilitatea este integrată structural în comportamentul de consum. Ne dorim să ajungem acolo pregătiți, cu o strategie coerentă și parteneriate solide”, spune Oana Opriș, co-fondatoare Genuin.

Sprijinul BERD vine într-un moment de consolidare a companiei, după investiții în producție, digitalizare și dezvoltarea portofoliului. Fondurile sunt direcționate către pregătirea infrastructurii necesare pentru intrarea pe noile piețe, analiza de piață, optimizarea operațională și dezvoltarea rețelelor de distribuție.

Modelul de expansiune se bazează în continuare pe producție locală, în Brașov, creștere organică și colaborări cu comercianți specializați în segmentul premium, sustenabil.

Genuin este deja prezent pe piața din Olanda printr-un parteneriat cu un retailer specializat, experiență care a contribuit la calibrarea strategiei pentru următoarele piețe.

„Am construit Genuin cu gândul că un brand românesc poate concura în Europa pe criterii de calitate, nu de preț. Acum testăm acest lucru. E un pas pe care-l facem cu emoție, pentru că orice ieșire într-o piață nouă înseamnă risc, dar și cu încredere în ceea ce producem, în echipa noastră și în standardele pe care nu le-am negociat niciodată”, adaugă Oana Opriș.

Genuin oferă o gamă variată de produse premium, precum așternuturi din in 100% prespălat, bumbac organic, pijamale, perne, pilote cu puf pentru paturi de adulți și copii, accesorii de plajă, decorațiuni pentru geamuri (perdele, draperii).

Startup-ul brașovean, care are și magazin online, se adresează direct consumatorilor direcți (B2C), cât și firmelor (B2B).

Potrivit datelor de pe Termene.ro, firma Genuin Art of Naturals SRL este deținută de Cristina Mihaela Mihai (50%), Oana-Codruța Opriș (25%) și Lucian Opriș (25%). În anul 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 790.000 lei și pierderi de 239.000 lei.

Firma a obșinut și fonduri norvegiene, anterior.