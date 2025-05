Startup AI fondat de o româncă și un danez, finanțare de 2 milioane EUR de la GapMinder

Fondul de investiții GapMinder Fund II anunță marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că investește 2 milioane EUR într-un startup AI fondat de un cuplu format din antreprenori româno-danezi.

GapMinder Fund II investește în Salestools AI, fondat în 2015 de cuplul format din românca Loredana Qvist (COO) și Jesper Qvist (CEO), de origine daneză.

Startup-ul utilizează Inteligența Artificială pentru a crește vânzările business-to-business prin agenți digitali autonomi care au un rol similar unui „copilot”. Soluția Salestools AI identifică potențialii clienți și interacționează cu aceștia 24/7, realizează cercetări detaliate, automatizează contactarea prin LinkedIn și e-mail și gestionează răspunsurile și obiecțiile.

GapMinder este investitor unic în această rundă.

Startup-ul va folosi finanțarea pentru a-și mări echipa de ingineri din București, pentru a construi agenți de vânzări AI și pentru a crea o rețea bazată pe IA pentru generarea veniturilor.

Fondatorii startup-ului sunt antreprenori în serie și au experiență vastă în vânzări. Loredana Qvist a lucrat peste 20 de ani în vânzări și a ocupat poziții la companii Big Four precum Deloitte și EY înainte de a fonda SalesTools AI. Jesper Qvist are peste 10 ani de experiență în vânzări, deține un MBA și un Master of Science în inovare și dezvoltare de business. De asemenea, are experiență în crearea de companii Software as a Service (SaaS).

Ambii fondatori au făcut exit cu succes din două companii SaaS și își propun ca Salestools să se extindă din București la nivel global.

„Salestools AI are un rol esențial deoarece transformă domeniul accelerării vânzărilor B2B prin rezolvarea ineficiențelor care afectează echipele tradiționale de vânzări. Vorbim despre o platformă care oferă o soluție unică, scalabilă, care valorifică inteligența datelor într-un domeniu în care companiile se confruntă cu provocări tot mai mari în ceea ce privește automatizarea", a declarat Dan Mihăescu, partener fondator GapMinder Ventures.

Ce face startup-ul Salestools AI

Produsul de bază al startup-ului este Automated SDR- un agent digital AI care automatizează și îmbunătățește procesul de vânzări. Printre principalele funcții se numără: prospectarea (targetarea, segmentarea și clasificarea automată a clienților potențiali), monitorizarea vizitatorilor (identificarea și interacțiunea cu vizitatorii site-ului prin e-mail și LinkedIn), răspunsul și gestionarea contestațiilor în doar câteva minute.

Salestools AI a dezvoltat un sistem de monitorizare în timp real a intențiilor vizitatorilor, care analizează semnalele comportamentale din peste 100.000 de site-uri web, permițând companiilor să identifice potențialii cumpărători, adesea înainte ca aceștia să trimită informații de contact.

Platforma completează datele fiecărui client potențial cu peste 100 de elemente, de la date despre firmă și date tehnice până la tendințele de angajare și activitatea de finanțare. Această abordare permite companiilor să prioritizeze pe baza datelor comportamentale pentru a se asigura că eforturile de vânzări sunt direcționate către posibilii clienți care au mai multe șanse de conversie, susține startup-ul.

„Toate studiile arată că Inteligența Artificială automatizează tot mai mult sarcinile din domeniul vânzărilor, printre acestea numărându-se clasificarea potențialilor clienți și interacțiunea cu aceștia, ceea ce duce la o transformare a strategiilor de dezvoltare a vânzărilor. Integrarea Inteligenței Artificiale eficientizează operațiunile, ineficiența din vânzările B2B reprezentând pierderi globale de 150 de miliarde de euro. Agenții AI lucrează similar cu un copilot și le oferă oamenilor timp astfel încât să poată construi relații, nu documente de tip spreasheet, de cercetare sau follow-up”, a declarat Jesper Qvist, co-fondator și CEO, Salestools AI.

Salestools AI are clienți mai multe companii Fortune 50 din America de Nord, Europa și zona Asia-Pacific (APAC). Aproape 70% din veniturile Salestools sunt generate de companii cu sediul în Statele Unite.

Managementul vizează o creștere de 50% a veniturilor lunare în 2025 și deschiderea unui birou de vânzări în SUA până la sfârșitului anului. Astfel, SalesTools își poate mări până la finalul 2025 de șase ori veniturile anuale recurente (ARR) față de nivelul actual.

Compania construiește un laborator de cercetare AI în București și o echipă de vânzări în SUA. Salestools AI are în prezent 8 angajați în București și își propune să crească la 20 la sfârșitul 2025 și la 80 la finalul anului viitor. Echipa din România se va concentra pe construirea agenților Agentic AI și a unei rețele inteligente de interacțiune cu clienții.