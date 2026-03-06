Antreprenorii anului în România vin de la un startup AI dedicat creștinilor din toată lumea (EY)

Fondatorii unui startup de inteligență artificială dedicat comunității creștine au fost desemnați „Antreprenorii anului 2025 în România”, de către compania de consultanță EY.

Laurențiu Bălașa (CEO-foto stânga)) și Marius Iordache (CTO-foto dreapta) sunt fondatorii Bible Chat, o aplicație bazată pe inteligență artificială, destinată creștinilor din întreaga lume.

Cei doi colindatori tech au concurat pentru marele titlu alături de alți 16 lideri de business și vor reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year, din mai 2026.

Bible Chat este o companie inovatoare în domeniul tehnologiei religioase, care utilizează AI cu scopul declarat de a-i aduce pe creștini „mai aproape de Dumnezeu” și pentru a-i „ajuta să se dezvolte spiritual, emoțional și mental”, potrivit unui comunicat EY.

Startup-ul a creat un companion AI specializat în Scriptură, care ajută utilizatorii să interacționeze cu mesajele divine prin conversație, rugăciune și reflecție zilnică. Aplicația a ajuns la milioane de oameni din întreaga lume, oferind devoțiuni personalizate, studii biblice și îndrumare spirituală, făcând credința accesibilă și profund personală.

Alte premii acordate în cadrul galei EY Entrepreneur Of The Year România:

Sorina Vlăsceanu și Mihai Vinaga , de la Veridion , au primit titlul EY Emerging Entrepreneurs Of The Year România 2025. Veridion oferă date de afaceri bazate pe inteligență artificială, pe care companiile le folosesc pentru a înțelege mai bine piața, pentru achiziții și pentru evaluarea riscurilor în domeniul asigurărilor. Compania colectează și îmbunătățește informațiile despre peste 140 de milioane de firme, utilizând tehnologii avansate de învățare automată pentru a analiza și organiza datele despre aceste companii, inclusiv numele, locațiile și tipurile de activitate.

Premiul de excelență acordat unei afaceri de familie de succes, premiul EY Family Business România 2025, i-a revenit lui Mihai Emilian Sofian, care conduce RematHolding. Într‑o economie în care sustenabilitatea devine esențială, RematHolding oferă soluții integrate de reciclare și management al deșeurilor, transformând materiale uzate în resurse reutilizabile. Prin infrastructură extinsă, procese eficiente și parteneriate pe termen lung, contribuie decisiv la economia circulară națională.

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România și Moldova:

„De peste 12 ani în România, programul EY Entrepreneur Of The Year contribuie la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local, aducând în prim-plan lideri care creează companii performante, modelează industrii, generează locuri de muncă și inspiră noi generații. Comunitatea formată în jurul acestei inițiative a devenit una dintre cele mai solide comunități de antreprenori din România, având astăzi mai mult de 300 de membri, care colaborează și inovează.”

Juriul EY Entrepreneur Of The Year – România 2025

Pentru selectarea câştigătorilor, juriul a examinat fiecare aplicaţie pe baza a patru criterii: spiritul antreprenorial, scopul şi direcţia strategică, impactul asupra comunităţii şi capacitatea de creştere.

Juriul independent a fost alcătuit din executivi de top: Omer Tetik (CEO Banca Transilvania), Fady Chreih (CEO Regina Maria), Vargha Moayed (Chairman of the Board Endeavor), Marius Ștefan (CEO Autonom) și Irina Arsene (CEO mindit.io și câștigătoarea EY Entrepreneur Of The Year 2024 România).

Antreprenorii care au concurat în competiția EY Entrepreneur Of The Year– România 2025

Această ediție a adus în competiție 18 antreprenori, care au generat în 2024 afaceri de peste 243 de milioane de Euro și au în total aproape 1700 de angajați.

Cei patru finaliști la categoria EY Entrepreneur Of The Year™ România 2025 au fost:

Laurențiu Bălașa și Marius Iordache, Bible Chat – câștigătorii titlului EY Entrepreneur Of The Year™ România 2025

Peter de Boer, DN Agrar

Daciana și Florica Siderache, Calipso

Alexandru Chiric, Transilvania Nuts

Cele trei premii din categoria EY Emerging Entrepreneur Of The Year™ România 2025 au fost acordate antreprenorilor:

Sorina Vlăsceanu și Mihai Vinaga, Veridion– câștigătorii titlului EY Emerging Entrepreneur Of The Year România 2025

Cornel Amariei, .lumen

Cosmin Cosma, Finqware

Anul acesta, programul Entrepreneur Of The Year în România celebrează 12 ani de recunoaștere a antreprenorilor de succes din țară. De-a lungul acestor ani, 334 antreprenori au participat în competiție, generând împreună venituri de peste 6,43 miliarde de euro și creând aproape 67.000 de locuri de muncă.

Din 2014, EY Entrepreneur Of The Year, competiţie antreprenorială care se organizează la nivel global, are loc şi în România. EY Entrepreneur of The Year se organizează în 79 de ţări și teritorii, de aproape 40 de ani şi premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc afacerile, pentru puterea de a inova, integritatea personală şi, nu în ultimul rând, pentru impactul pozitiv asupra comunităţii.