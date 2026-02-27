Fonduri UE 2026: Câte 100.000-300.000 EUR pentru firme micro din 6 județe. Taxi, brutărie, IT, sală fitness, coafor, turism, after school și alte afaceri eligibile (proiect de ghid)

Microîntreprinderile din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est vor putea obține noi ajutoare de câte 100.000-300.000 EUR pe proiect, pentru investiții în brutării, IT, săli de fitness, saloane de coafor, agenții de turism, transport taxi, after school, grădinițe private și alte afaceri, printr-o linie de finanțare propusă pentru anul 2026, din fonduri europene nerambursabile.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est a scos în consultare publică proiectul de Ghid al solicitantului „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 2”, din cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, susținut prin Politica de coeziune a Uniunii Europene.

Toți cei interesați pot transmite observații asupra proiectului de ghid până pe 13 martie 2026, AICI.

Sesiunea de depunere a proiectelor ar urma să se lanseze în aprilie 2026, conform calendarului estimativ al ADR Nord-Est.

Finanțările sunt destinate microînyreprinderilor din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est:

Bacău ,

, Botoșani,

Iași ,

, Neamț ,

, Suceava,

Vaslui.

Bugetul total pus în joc este de 20.370.738 EUR, din care 17,3 milioane EUR sunt fonduri europene din Fondul European de Dezvoltare Regională, susținut prin Politica de Coeziune a UE, iar 3 milioane EUR vin de la bugetul de stat al României.

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține granturi de câte 100.000-300.000 EUR/proiect, sub formă de ajutoare de minimis.

Antreprenorii trebuie să asigure și ei o cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligubile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

Condiții de eligibilitate a firmelor care vor banii europeni

Conform propunerii de ghid, solicitanții eligibili vor trebui să ăndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

Să fie societate comercială care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu sediul social în regiunea Nord-Est (urban sau rural).

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM.

Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2026: trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2025 (prima zi lucrătoare din anul 2025) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2025 și nu trebuie să fi avut activitatea suspendată pe perioada ultimului an fiscal încheiat (anul 2025) și în cursul anului 2026.



În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul trebuie să prevadă creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural din regiunea Nord-Est. În cazul în care cererea de finanțare vizează înființarea unui punct de lucru, solicitantul se va angaja prin Declarația Unică să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel mai târziu până la finalizarea implementării proiectului. Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să aibă sediul social înregistrat în regiunea Nord-Est (urban sau rural) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban sau rural.

Coduri CAEN propuse la finanțare - lista domeniilor eligibile, de la taxi și grădinițe până la IT și britării

Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.

Domeniul/iile de activitate în care se realizează investiția trebuie să se regăsească în Anexa 5 - Lista domeniilor de activitate eligibile.

Proiectul poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate/autorizate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În acest caz va fi necesar ca solicitantul să precizeze, atât în cadrul cererii de finanțare cât și în planul de afaceri, codul CAEN predominant al investiției (în definirea acestuia se va avea în vedere ponderea valorii aferente din punct de vedere valoric) din cadrul proiectului.

Autorizarea codului CAEN vizat de investiție poate exista la momentul depunerii cererii de finanțare sau poate fi realizată ulterior, indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. În situația în care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție autorizat/e la sediul (principal sau secundar)/punct de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, acesta se va angaja (prin Anexa 2 - Declarația unică) să îl/le autorizeze până la începerea desfășurării activității autorizate din cadrul proiectului, conform dispozițiilor legale aplicabile și reglementărilor emise de Registrul Comerțului pentru autorizarea unei activități.

Lista codurilor CAEN eligibile, prevăzute în anexa la proiectul de Ghid propune aproximativ 390 de domenii de business, printre care:

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

9602 coafura si alte activitati de infrumusetare

9313 Activitati ale centrelor de fitness

8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant

8510 Invatamant prescolar

7911 Activitati ale agentiilor turistice

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

4932 Transporturi cu taxiuri

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Investiții sprijinite prin ajutoarele din regiunea Nord-Est

1. Investiții în active corporale. Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii, implementarea de noi tehnologii, automatizare:

lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;

achiziționarea de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile/alternative (panouri fotovoltaice, sisteme solare termice, pompe de căldură, etc.) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțare ( altele decât cele de la pct. b)

2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;

3. Investiții în servicii de marketing și branding:

Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; servicii social media; analiza eficienței costurilor de marketing etc.

Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing

4. Activități orientate către creșterea intensității digitale în vederea valorificării produselor/serviciilor întreprinderii.

