Rețeaua social media Snapchat ajunge la un acord înaintea unui proces legat de rețelele sociale și dependența tinerilor de acestea

Snap, compania care dezvoltă rețeaua socială Snapchat, folosită și în România, a soluționat un proces pentru dependență de rețele sociale înainte ca acesta să fie judecat, potrivit BBC.

Înțelegerea între părți a fost anunțată marți, 20 ianuarie, la Curtea Superioară din California.

Procesul împotriva Snap a fost inițiat de o tânără de 19 ani, cunoscută ca K.G.M. în documentele instanței, acuzând aplicația că a proiectat algoritmi și funcții care au cauzat dependență și probleme de sănătate mintală.

Termenii acordului nu au fost dezvăluiți. Alți pârâți în acest caz includ Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, ByteDance (TikTok) și Alphabet (YouTube). Celelalte companii nu au ajuns la o înțelegere cu tânăra.

Conform surselor, Mark Zuckerberg, șeful Meta (Facebook), este așteptat să depună prima mărturie în cazul K.G.M.

Cazul este primul dintr-o serie de procese pentru dependență de rețele sociale care urmează să meargă în instanță anul acesta împotriva Meta, Snap, TikTok și YouTube.

Mii de adolescenți, districte școlare și procurori generali de stat au intentat procese, folosind un „manual legal” folosit împotriva companiilor mari de tutun (Big Tobacco) acum câteva decenii, acuzând companiile de vătămări corporale și alte daune, scrie Seattle Times.

Ei spun că funcții ca derularea infinită, redarea automată a videoclipurilor și recomandările algoritmice au dus la utilizarea compulsivă a rețelelor sociale și au cauzat depresie, tulburări alimentare și auto-vătămare. Reclamanții solicită despăgubiri financiare și modificări ale designului platformelor de social media pentru a limita utilizarea excesivă.

Este important de menționat că Snap este inculpată și în alte cazuri de dependență de rețele sociale care au fost consolidate în instanță.

Snapchat a crescut în popularitate în rândul tinerilor, între anii 2015-2017, atunci când aplicația a introdus filtrele care foloseau realitate augmentată în scop distractiv.