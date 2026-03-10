Vicepreședinte UiPath: Cele 3 greșeli care blochează automatizarea în companii

Adrian Georgescu, Regional Vice President UiPath România: lipsa alinierii cu obiectivele de business, absența sprijinului executiv și procesele prost definite sunt principalele blocaje în scalarea automatizării.

Deși tot mai multe companii experimentează cu automatizarea și inteligența artificială, puține reușesc să ajungă la implementări la scară largă. Problema nu este lipsa tehnologiei, ci modul în care organizațiile o adoptă, spune Adrian Georgescu, Regional Vice President la UiPath România.

Într-un interviu acordat StartupCafe.ro, acesta explică principalele obstacole care apar atunci când companiile încearcă să treacă de la proiecte pilot la implementări extinse de automatizare.

Cele mai mari 3 blocaje în scalarea automatizării

Potrivit lui Georgescu, există trei probleme majore care apar frecvent în organizații atunci când încearcă să scaleze automatizarea.

Prima este lipsa alinierii cu obiectivele de business. În multe cazuri, inițiativele de automatizare sunt pornite de departamentele IT sau de centre de excelență tehnologică, fără o coordonare reală cu departamentele de business.

„Apare un departament care identifică un proces ce ar putea fi automatizat, dar fără o aliniere completă cu cerințele de business ale organizației”, explică acesta.

Al doilea blocaj apare atunci când automatizarea rezolvă doar parțial o nevoie de business. Dacă impactul nu este suficient de mare sau nu este extins la nivelul organizației, companiile ajung să considere că tehnologia nu aduce valoare reală.

Cel mai important obstacol este însă lipsa sprijinului executiv, spune reprezentantul UiPath.

„Este simplu pentru un CEO sau pentru board să spună că își dorește automatizare. Dar dacă nu există un sponsor executiv care să susțină transformarea digitală și să creeze guvernanță în organizație, proiectele se pot bloca”, afirmă Georgescu.

ROI-ul automatizării nu înseamnă doar reducerea costurilor

În multe discuții despre automatizare, indicatorul principal analizat este reducerea costurilor sau a numărului de angajați implicați într-un proces. În realitate, impactul este mai complex.

Potrivit lui Georgescu, modul în care se calculează ROI-ul depinde foarte mult de procesele și indicatorii de performanță ai fiecărei organizații.

„Reducerea costurilor este evidentă, dar fiecare companie își calculează impactul în funcție de propriii KPI. Noi putem face simulări, însă rezultatele reale apar în interiorul organizației”, spune el.

Ce este ROI-ul automatizării ROI-ul automatizării (Return on Investment) reprezintă randamentul investiției pe care o companie îl obține după implementarea unor soluții de automatizare sau inteligență artificială. Practic, arată câtă valoare generează tehnologia în raport cu costurile implementării. În mod tradițional, ROI-ul este măsurat prin reducerea costurilor operaționale sau a timpului necesar pentru anumite procese. Totuși, în cazul automatizării moderne, companiile iau în calcul și alte beneficii, precum creșterea productivității angajaților, reducerea erorilor, accelerarea proceselor de business și capacitatea organizației de a gestiona volume mai mari de activitate fără resurse suplimentare.



Un beneficiu important, dar mai rar menționat, este dezvoltarea competențelor angajaților.

„Nu discutăm despre faptul că tehnologia înlocuiește oamenii, ci despre faptul că îi ajută să facă lucrurile mai repede și mai bine”, explică Georgescu.

Prin automatizarea sarcinilor repetitive, angajații pot prelua activități mai complexe, iar organizațiile pot dezvolta intern competențe în domeniul automatizării.

De ce multe organizații nu sunt pregătite pentru scalare

Un obstacol major este lipsa resurselor interne pentru gestionarea proiectelor de automatizare la scară largă.

Multe companii nu au încă un Center of Excellence sau echipe interne specializate care să poată extinde implementările.

În astfel de situații, UiPath lucrează cu organizațiile pentru a dezvolta competențele interne necesare.

„După implementarea unui proces automatizat, oamenii care lucrau în acel proces capătă disponibilitate pentru alte activități. Îi putem învăța tehnologia și îi putem transforma într-un center of excellence intern”, spune Georgescu.

În acest mod, companiile pot continua procesul de scalare folosind propriile resurse.

Riscul automatizării unor procese prost gândite

Un alt risc frecvent este automatizarea unor procese care nu sunt bine definite sau documentate.

„Există riscul să amplifici un proces greșit gândit. De aceea lucrăm foarte mult cu clienții pentru a documenta procesul înainte de automatizare”, explică Georgescu.

În multe cazuri, în momentul în care procesele sunt analizate în detaliu, companiile descoperă cât de complexe sau ineficiente sunt unele fluxuri interne.

Documentarea și simplificarea proceselor devin astfel pași esențiali înainte de implementarea tehnologiei.

Ce va face diferența între companii în era AI

Pe termen lung, diferența dintre companii nu va fi dată de tehnologie, spune reprezentantul UiPath.

„Tehnologia va fi aceeași pentru toată lumea. Diferența o va face capacitatea organizațiilor de a inova, de a adopta și de a implementa aceste soluții.”

În prezent, multe companii se află încă în faza de experimentare cu AI și automatizare, iar puține reușesc să ducă proiectele mai departe.

Factorii care vor face diferența sunt:

existența unui sponsor executiv pentru transformarea digitală

dezvoltarea unor centre interne de competență

capacitatea organizațiilor de a gestiona schimbarea culturală

„Automatizarea agentică nu este doar o tehnologie. Este parte dintr-un proces mai amplu de schimbare organizațională și culturală”, spune Georgescu.

În acest proces, rolul oamenilor rămâne esențial.

„Pe măsură ce înțeleg tehnologia, oamenii pot începe să colaboreze cu ea și să o folosească pentru a face lucrurile mai eficient”, concluzionează acesta.

































