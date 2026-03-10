A plecat de la Meta (Facebook) și acum a strâns peste 1 miliard dolari pentru startup-ul lui AI. Un fost cercetător șef lucrează la „superinteligență” și „modele mondiale”

Fostul cercetător șef AI de la Meta, Yann LeCun, care a ieșit din compania lui Mark Zuckerberg la finalul anului 2025 după 12 ani, a deschis un startup de inteligență artificială și a strâns peste 1 miliard dolari la o valoare de 3,5 miliarde dolari post-rundă, potrivit Reuters.

Startup-ul Advanced Machine Intelligence (AMI) a anunțat că a încheiat o rundă de finanțare, condusă de fondurile de investiții Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital șiBezos Expeditions, alături de alți investitori privați.

Pe lângă susținătorii acestei runde, firma spune că se bucură de suportul de lungă durată al Toyota Ventures, NVIDIA, New Legacy Ventures, Groupe industriel Marcel Dassault și Alpha Intelligence Capital, printre alții.

Compania fondată de Yann LeCun încearcă să comercializeze sisteme de inteligență artificială construite în jurul raționamentului, planificării și modele AI care înțeleg lumea (așa-numitele „world models”).

Aceasta reunește cercetători și constructori din Paris, New York, Montreal și Singapore, scrie AMI pe site-ul oficial.

Originar din Franța, Yann LeCun (65 ani) a stat la baza echipei Facebook AI Research (FAIR) din anul 2013, ocupând poziția de Cercetător șef de Inteligență Artificială pentru Meta, la acea vreme Facebook. El este bine cunoscut pentru munca sa privind recunoașterea optică a caracterelor și viziunea computerizată folosind rețele neuronale convoluționale.

În 2018, LeCun, Yoshua Bengio și Geoffrey Hinton au primit premiul Turing de la Asociația pentru Mașini de Calcul (ACM) pentru munca lor privind învățarea profundă (deep learning). LeCun, Bengio, Hinton și Jürgen Schmidhuber sunt considerați „Nașii AI” sau „Nașii Deep Learning” de diferite publicații.

Informaticianul francezo-american a anunțat în noiembrie 2025 că pleacă de la Meta pentru a fonda Advanced Machine Intelligence, startup axat pe arhitecturi de modele mondiale și „superinteligență”, AI asemănătoare omului.

AMI este condusă de directorul general (CEO) Alex LeBrun, LeCun fiind președinte executiv, potrivit Forbes.