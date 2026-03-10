Startup-ul de inteligență artificială Anthropic dă în judecată administrația Trump, după ce a fost inclus pe lista neagră a Pentagonului

Compania de inteligenţă artificială Anthropic a intentat un proces împotriva administraţiei preşedintelui Donald Trump, după ce startup-ul a fost inclus pe lista neagră şi catalogat drept o ameninţare la adresa securităţii naţionale a SUA, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Compania a declarat, într-o plângere depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, că aceste acţiuni sunt „fără precedent şi ilegale” şi că provoacă prejudicii ireparabile companiei.

Potrivit documentelor depuse în instanţă, contractele Anthropic cu guvernul federal sunt deja anulate, iar contractele actuale şi viitoare cu parteneri privaţi sunt, de asemenea, puse sub semnul întrebării, ceea ce ar putea pune în pericol sute de milioane de dolari pe termen scurt.

Compania avertizează că, pe lângă pierderile economice imediate, reputaţia sa şi libertăţile fundamentale garantate de Primul Amendament sunt afectate, iar fără intervenţia instanţei aceste prejudicii se vor agrava în săptămânile şi lunile următoare.

Procesul reprezintă cel mai recent episod într-un conflict intens din ultimele două săptămâni dintre Anthropic şi administraţia Trump privind modul în care modelele de inteligenţă artificială ale companiei pot fi utilizate pe câmpul de luptă şi în alte aplicaţii.

Înainte ca disputa să devină publică la sfârşitul lunii trecute, Anthropic fusese un partener timpuriu pentru numeroase agenţii federale americane, în contextul în care guvernul încerca să îşi modernizeze rapid sistemele şi capacităţile folosind tehnologie avansată de inteligenţă artificială.

Joi, compania a confirmat că a fost desemnată oficial drept „risc pentru lanţul de aprovizionare”, o măsură excepţională care, în mod tradiţional, a fost aplicată adversarilor străini ai SUA.

Decizia obligă furnizorii şi contractorii din domeniul apărării să certifice că nu utilizează modelele de inteligenţă artificială dezvoltate de Anthropic în proiectele lor cu Pentagonul.

Preşedintele Donald Trump a publicat luna trecută şi un mesaj pe reţelele sociale prin care a cerut agenţiilor federale „să înceteze imediat” utilizarea tehnologiei Anthropic.

„Noi vom decide soarta ţării noastre, nu o companie de inteligenţă artificială radicală de stânga scăpată de sub control, condusă de oameni care nu au nicio idee despre cum funcţionează lumea reală”, a scris Trump.

Anthropic a cerut instanţei să anuleze desemnarea drept risc pentru lanţul de aprovizionare şi să suspende aplicarea acestei măsuri până la finalizarea procesului.

Reamintim că odată ce Anthropic a refuzat contractele cu guvernul federal, OpenAI a anunțat o înțelegere cu Pentagonul, fapt ce ar fi determinat o creștere a dezinstalărilor aplicației ChatGPT în favoarea folosirii soluției Claude, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Anthropic nu a fost de acord ca armata americană să folosească Claude pentru dezvoltarea armelor autonome şi pentru supravegherea în masă, în vreme ce OpenAI a acceptat folosirea ChatGPT „în toate scopurile legale”.

Pe fondul opoziţiei faţă de Pentagonul administraţiei Trump, Claude a înregistrat cu 37% mai multe instalări pe 27 februarie şi cu 51% pe 28 februarie.

În loc să continue să crească, instalările de ChatGPT au scăzut cu 13% respectiv 5% în ultimele două zile ale lunii trecute. Totodată, a crescut cu 775% numărul recenziilor cu o singură stea.