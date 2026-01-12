UPDATE. Instagram: „Nu a existat nicio breșă în sistemele noastre”

Platforma socială Instagram a reacționat, pe X/Twitter, la informația conform căreia ar fi suferit o breșă de securitate, expunând 17,5 milioane de utilizatori, spunând că a fost „o problemă” și că oamenii pot „ignora acele e-mailuri”.

„Am rezolvat o problemă care permitea unei părți externe să solicite e-mailuri de resetare a parolei pentru unele persoane”, a scris rețeaua deținută de gigantul Meta (Facebook).

Compania nu a oferit detalii despre partea externă sau problema specifică, dar a spus utilizatorilor că pot ignora e-mailurile primite: „ne cerem scuze pentru orice confuzie”.

We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure.



You can ignore those emails — sorry for any confusion. — Instagram (@instagram) January 11, 2026

Inițial, producătorul de antiviruși Malwarebytes susținea că a descoperit breșa ținută „sub preș”, despre care a spus că hackerii au scos informaţiile a 17,5 milioane utilizatori la vânzare pe dark web, inclusiv nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice şi alte informaţii personale, așa cum s-a mai scris pe site.