UPDATE. Instagram: „Nu a existat nicio breșă în sistemele noastre”

Platforma socială Instagram a reacționat, pe X/Twitter, la informația conform căreia ar fi suferit o breșă de securitate, expunând 17,5 milioane de utilizatori, spunând că a fost „o problemă” și că oamenii pot „ignora acele e-mailuri”.
„Am rezolvat o problemă care permitea unei părți externe să solicite e-mailuri de resetare a parolei pentru unele persoane”, a scris rețeaua deținută de gigantul Meta (Facebook).
Compania nu a oferit detalii despre partea externă sau problema specifică, dar a spus utilizatorilor că pot ignora e-mailurile primite: „ne cerem scuze pentru orice confuzie”.
Inițial, producătorul de antiviruși Malwarebytes susținea că a descoperit breșa ținută „sub preș”, despre care a spus că hackerii au scos informaţiile a 17,5 milioane utilizatori la vânzare pe dark web, inclusiv nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice şi alte informaţii personale, așa cum s-a mai scris pe site.