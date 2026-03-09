Proiect în UE: rețea socială europeană. Ce contribuție ar avea românii la alternativa pentru Facebook și TikTok

O Inițiativă Cetățenească Europeană propune lansarea unei platforme sociale publice la nivelul UE, ca alternativă la marile rețele private. Pentru a fi analizată de Comisia Europeană, inițiativa trebuie să strângă cel puțin 1 milion de semnături.



UE analizează ideea unei rețele sociale publice

Comisia Europeană a înregistrat o Inițiativă Cetățenească Europeană (ECI) care propune crearea unei platforme publice de social media la nivelul Uniunii Europene, concepută ca alternativă la marile rețele sociale private.

Inițiativa, intitulată „European Public Social Network”, solicită executivului european să pregătească legislația necesară pentru lansarea unei rețele sociale administrate ca serviciu public, finanțată de societate și aflată sub supraveghere publică.

Potrivit organizatorilor, platforma ar trebui să fie independentă de presiuni politice și comerciale și să garanteze drepturi egale tuturor utilizatorilor.

Executivul european precizează însă că înregistrarea inițiativei nu înseamnă că susține ideea, ci doar că propunerea respectă condițiile legale pentru a începe strângerea de semnături.

1 milion de semnături pentru ca proiectul să fie analizat

Organizatorii au șase luni pentru a lansa campania de colectare, după care vor avea 12 luni pentru a strânge cel puțin un milion de semnături din partea cetățenilor UE.

Pentru ca inițiativa să ajungă pe masa executivului european, pragul trebuie atins în cel puțin șapte state membre.

Dacă acest lucru se întâmplă, Comisia Europeană va trebui să analizeze propunerea și să decidă dacă va iniția sau nu o legislație pentru o astfel de platformă.

Cât ar costa rețeaua socială europeană

Potrivit estimărilor prezentate de inițiatori, costul unei astfel de platforme ar putea fi de aproximativ 1 euro pe an pentru fiecare cetățean al Uniunii Europene, echivalentul a aproximativ 0,08 euro pe lună.

Raportat la populația UE, acest lucru ar însemna în jur de 450 de milioane de euro anual pentru dezvoltarea și operarea platformei.

Susținătorii ideii spun că o astfel de contribuție ar fi foarte mică pentru fiecare contribuabil, dar ar putea finanța o infrastructură digitală europeană independentă.

De ce apare ideea unei rețele sociale publice

Propunerea apare într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze suveranitatea digitală și să reducă dependența de marile platforme tehnologice globale.

În prezent, piața social media este dominată de companii private, iar modul în care funcționează platformele – de la algoritmi până la moderarea conținutului – este adesea criticat pentru lipsa de transparență.



Susținătorii proiectului spun că o rețea socială publică ar putea aborda mai multe probleme ale platformelor actuale:

dependența de modele de business bazate pe publicitate ;

; algoritmi opaci care controlează fluxurile de informații;

care controlează fluxurile de informații; riscurile legate de dezinformare și manipulare online ;

; protecția datelor personale ale utilizatorilor.

O platformă europeană ar putea oferi, de exemplu, mai mult control utilizatorilor asupra modului în care sunt afișate informațiile.

Provocările proiectului

În același timp, ideea ridică mai multe întrebări: cine ar dezvolta platforma, cum ar fi guvernată și dacă ar reuși să atragă utilizatori într-o piață dominată de giganți globali precum Facebook, Instagram, TikTok sau X.

Deocamdată, proiectul este abia la început. Viitorul unei rețele sociale publice europene depinde de capacitatea inițiativei de a mobiliza cel puțin un milion de cetățeni europeni în următorul an.

Context: de ce apare ideea unei rețele sociale publice europene

Ideea unei rețele sociale publice europene apare în contextul preocupărilor tot mai mari din Uniunea Europeană privind impactul marilor platforme digitale asupra spațiului public online.

Inițiativa face parte din mecanismul Inițiativa Cetățenească Europeană (ECI), un instrument introdus prin Tratatul de la Lisabona care permite cetățenilor UE să propună noi politici europene.

Dacă o inițiativă strânge cel puțin 1 milion de semnături din minimum șapte state membre, Comisia Europeană este obligată să o analizeze și să răspundă oficial.

Inițiativa „European Public Social Network” propune crearea unei platforme sociale europene care să funcționeze ca serviciu public digital, finanțat de societate și supravegheat în mod transparent. Ideea este de a oferi o alternativă la platformele comerciale dominante, care sunt criticate pentru dependența de publicitate, algoritmi opaci și impactul asupra dezbaterii publice.

Potrivit statisticilor oficiale ale Inițiativei Cetățenești Europene, de la lansarea mecanismului în 2012 au fost înregistrate peste 120 de inițiative, însă doar o parte dintre acestea au ajuns să strângă numărul necesar de semnături pentru a fi analizate în detaliu de Comisie.

Inițiativele active sunt listate pe platforma oficială a ECI, unde cetățenii pot semna online propunerile aflate în perioada de colectare a semnăturilor. Pentru organizatori există și European Citizens’ Initiative Forum, un spațiu de informare și consiliere unde pot primi sprijin juridic, tehnic și logistic pentru campaniile lor.

Instituțiile europene încearcă, de asemenea, să crească gradul de participare civică prin campania #EUTakeTheInitiative, care promovează mecanismul ECI și încurajează cetățenii să se implice direct în procesul de elaborare a politicilor europene.

În acest context, inițiativa privind o rețea socială publică europeană reflectă o dezbatere mai largă despre viitorul spațiului digital în Europa, rolul platformelor online și modul în care acestea influențează informația, democrația și economia digitală.

















