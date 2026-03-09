Deloitte colaborează cu startup-ul AI ElevenLabs pentru agenți conversaționali

Compania de servicii profesionale Deloitte, prezentă și în România, anunță un parteneriat cu startup-ul ElevenLabs, care dezvoltă platforme de agenți conversaționali bazați pe AI, prin care oferă soluții menite să sprijine companiile în transformarea experienței clienților, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Colaborarea urmărește să ofere organizațiilor din Europa Centrală interacțiuni mai naturale, mai fiabile și desfășurate pe multiple canale în relația cu clienții lor, spune compania.

Prin combinarea funcționalităților oferite de platforma ElevenLabs de agenți conversaționali integrați, alimentată de inteligența artificială, cu expertiza Deloitte în consultanță și cunoștințele solide diverse sectoare economice, cele două organizații vor ajuta companiile să transforme experiența clienților, procesele de vânzări și operațiunile interne prin agenți AI capabili să interacționeze cu clienții pe toate canalele de comunicare disponibile (omnichannel) și care pot fi integrați cu sistemele existente.

Parteneriatul presupune și dezvoltarea unui portofoliu de soluții dedicate anumitor industrii, concepute să îmbunătățească cele mai importante modalități de interacțiune cu clienții, precum serviciile de relații cu clienții și activitățile de colectare a creanțelor.

Aceste soluții vor fi oferite prin intermediul platformei ElevenAgents, dedicată agenților omnichannel ușor de extins la nivelul organizației, accelerată prin competențele Deloitte în materie de strategie, construirea experienței utilizatorilor, implementarea și transformarea modelelor operaționale.

În plus, Deloitte și ElevenLabs vor crea o serie de acceleratoare dedicate transformării experienței clienților, care vor permite companiilor să implementeze soluții mai rapid și cu mai multă încredere. Acestea includ utilizarea vocii ca modalitate suplimentară în transformarea organizațională, modele de agenți adaptați industriilor pentru principalele interacțiuni ale clienților în toate punctele de contact (serviciile de relații cu clienții, suport și activități de susținere a vânzărilor), precum și modele de integrare cu sistemele organizației.

„Pe măsură ce companiile din România își accelerează transformarea digitală, liderii caută soluții, inclusiv bazate pe inteligență artificială, capabile să genereze impact și să redefinească modul în care funcționează organizațiile. Prin parteneriatul cu ElevenLabs, ne propunem să sprijinim companiile să integreze funcții avansate de AI în procese critice de relaționare cu clienții și în operațiuni, ghidate de un cadru strategic care aliniază tehnologia, guvernanța și maturitatea organizațională. Această abordare susține creșterea pe termen lung și reziliența operațională”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România.

„Următoarea fază în evoluția modului în care este construită experiența clienților va fi definită de agenți capabili să raționeze și să acționeze în siguranță, fiabil și la nivelul întregii organizații. Acest parteneriat cu Deloitte ne permite să combinăm modelele noastre de inteligență artificială și platforma de agenți cu expertiza lor în strategie, implementare și transformare. Împreună, vom sprijini companiile în implementarea agenților conversaționali specifici fiecărei industrii, care să îndeplinească standardele de performanță, control și conformitate necesare”, a declarat Mati Staniszewski, Co-fondator, ElevenLabs.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500 și către mii de companii din sectorul privat

Compania Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țară și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

De cealaltă parte, startup-ul ElevenLabs a fost fondat în anul 2022 de doi programatori polonezi, Mati Staniszewski și Piotr Dąbkowski, iar luna trecută a strâns 500 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, care evaluează firma la 11 miliarde dolari.

ElevenLabs s-a făcut remarcată inițial prin dezvoltarea unui model AI de text-to-speech cu voce extrem de realistă. Ulterior, firma și-a extins semnificativ aria de cercetare și produse, acoperind tehnologii de speech-to-text, efecte sonore, dublaj, muzică și conversație.

Astăzi, ElevenLabs combină aceste modele avansate cu integrări, orchestrare și infrastructură de nivel enterprise pentru a livra platforme „production-ready” destinate companiilor, creatorilor și dezvoltatorilor.