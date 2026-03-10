Un startup de inteligență artificială, fondat de o IT-istă născută în Albania, colaborează cu gigantul Nvidia

Startup-ul american de inteligență artificială Thinking Machines Lab, fondat în februarie 2025 de Mira Murati, IT-istă originară din Albania, a încheiat un acord multianual cu gigantul în procesoare pentru AI Nvidia, potrivit TechCrunch.

Parteneriatul constă în implementarea a cel puțin 1 gigawatt de sisteme Vera Rubin de generație următoare pentru a susține antrenamentul modelelor de frontieră al Thinking Machines și platformele care oferă inteligență artificială personalizabilă la scară largă, conform unui comunicat al companiei de cipuri.

Nvidia face, de asemenea, o investiție strategică în Thinking Machines Lab, sumă care nu a fost făcută publică. Aceasta vine, de asemenea, cu angajamentul de a dezvolta sisteme de instruire și deservire pentru arhitectura Nvidia.

Startup-ul a strâns peste 2 miliarde dolari de la înființarea sa în februarie 2025, de la investitori ca Andreessen Horowitz, Accel și Nvidia, printre alții, inclusiv divizia de investiții de capital de risc a rivalului producător de cipuri AMD.

„Tehnologia NVIDIA este fundația pe care este construit întregul domeniu. Acest parteneriat accelerează capacitatea noastră de a construi IA pe care oamenii să o poată modela și să o facă a lor, pe măsură ce aceasta modelează potențialul uman la rândul său”, a spus Mira Murati, co-fondator și director general al Thinking Machines.

Thinking Machines vrea să construiască sisteme de inteligență artificială care să fie mai sigure, mai fiabile și să vizeze un număr mai mare de aplicații decât rivalii.

În schimb, echipa startup-ului este formată din ingineri și cercetători care au lucrat pentru companii de inteligență artificială ca OpenAI, Google sau Mistral.

Startup-ul este condus de Mira Murati, ca CEO. Ea a fost directoarea de tehnologie (CTO) a OpenAI, compania din spatele ChatGPT. Pentru scurt timp, Mira Murati a condus OpenAI ca CEO interimar, atunci când co-fondatorul companiei, Sam Altman a fost înlăturat temporar din firmă, de un grup de „puciști” care i-au reproșat orientarea organizației către profit.

Ermira „Mira” Murati (36 de ani) s-a născut în Albania și a plecat cu o bursă în Canada, când avea 16 de ani. Ulterior, s-a mutat în SUA, studiind informatica la universități americane. În perioada 2018-2024, Murati a lucrat la OpenAI, contribuind la dezvoltarea unor produse precum Chat GPT, DALL-E și GPT4.

Cu toate că este o firmă AI „tânără”, aceasta a înregistrat niște ieșiri importante de la înființare și până acum: co-fondatorul Andrew Tulloch a părăsit startup-ul pentru un post la Meta în octombrie 2025, iar la începutul acestui an, alți trei co-fondatori, Barret Zoph, Luke Metz și Sam Schoenholz, au plecat pentru a se întoarce la OpenAI.