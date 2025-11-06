Startup-ul de inteligență artificială Perplexity va plăti 400 milioane dolari pentru a deveni motor de căutare în aplicația Snapchat

Snap, compania care dezvoltă aplicația Snapchat, folosită și în România, va primi 400 milioane dolari de la Perplexity AI pentru a integra motorul de căutare cu inteligența artificială în platformă, potrivit TechCrunch.

Acordul presupune integrarea soluției de căutare cu AI a startup-ului atunci când utilizatorii discută cu chatbot-ul „My AI”. Funcția va fi lansată cel mai devreme la începutul anului viitor.

„Milioane de oameni se conectează și descoperă lumea prin Snapchat. Aducând Perplexity pe Snapchat, suntem capabili să servim acea curiozitate direct acolo unde apare”, a declarat Aravind Srinivas, directorul general Perplexity.

Veniturile care vin din acest parteneriat vor fi înregistrate începând cu anul 2026, se mai arată în anunțul Snap pentru investitori.

Snapchat are acum peste 943 milioane de utilizatori activi lunar, audiență la care va ajunge și Perplexity în urma parteneriatului. De asemenea, compania Snap a spus că aplicația ajunge la peste 75% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 13 și 34 de ani din peste 25 de țări.

Snapchat a crescut în popularitate în rândul tinerilor, între anii 2015-2017, atunci când aplicația a introdus filtrele care foloseau realitate augmentată în scop distractiv.