TikTok implementează măsuri noi pentru a bloca accesul copiilor sub 13 ani în Europa

Aplicația TikTok
Sursă: © Boumenjapet | Dreamstime.com

Rețeaua socială TikTok anunţă implementarea unor măsuri noi de verificare a vârstei în Europa, menite să blocheze accesul copiilor care nu au împlinit 13 ani, potrivit News.ro.

În următoarele săptămâni, TikTok îşi va îmbunătăţi sistemele de verificare a vârstei din Uniunea Europeană, Marea Britanie şi Elveţia, folosind o tehnologie de predicţie a vârstei şi moderatori umani.

Pe baza informaţiilor din profil şi a activităţii, tehnologia ar trebui să depisteze când în spatele unui cont se află un copil sub 13 ani.

Conturile depistate astfel vor fi marcate, pentru a fi verificate de un moderator uman, care va evalua dacă contul respectiv trebuie sau nu să fie blocat.

Utilizatorii în cauză vor primi o notificare prin care li se va comunica acest lucru, cu trimitere către o pagină din care pot afla mai multe informaţii.

În situaţii speciale, în funcţie şi de conţinutul postat şi urmărit, moderatorul poate marca un cont pentru a fi verificat de un specialist.

Conform condiţiilor de utilizare ale TikTok, care spune că elimină în fiecare lună în jur de 6 milioane de conturi ale copiilor, 13 ani este vârsta minimă de utilizare a platformei.

Noul sistem este implementat după ce a fost testat anul trecut, când, spune compania, a lucrat împreună cu Comisia pentru Protecţia Datelor pentru a se asigura că sunt respectate standardele de protecţie a datelor.

