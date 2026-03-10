Galerie FOTO: Dacia Striker, noul crossover electrificat (hibrid) și în varianta cu GPL. Prețul de pornire, sub 25.000 EUR

Dacia a prezentat primele imagini cu Striker, noul model crossover pe care brandul românesc deținut de colosul francez Renault îl va scoate pe piață în variantă electrificată hibrid, dar și în variantă pe GPL, la un preț de pornire sub 25.000 EUR, potrivit constructorului auto.

Astfel, Dacia își consolidează prezența în segmentul C.

Dacia își propune să crească ponderea vehiculelor din segmentul C de la o cincime în prezent, la o treime în anii următori.

Pentru a avansa pe această direcție, Dacia a dezvăluit Striker, un crossover electrificat. Împreună cu modelul Bigster, Striker formează un „duo complementar”.

Striker va fi disponibil cu motorizări „multi‑energie”, care combină elementele break cu ale unei berline spațioase, dar cu garda la sol înaltă ca la SUV. Mașina va avea o lungime de 4,62 metri.

Gama va cuprinde o versiune hibridă, o versiune hibridă 4x4 și o versiune GPL, cu un preț de pornire sub 25.000 de euro.

Numele „Striker” provine dintr-o expresie universală care semnifică „a lovi” sau „a atinge ținta”.

Noul model Striker a fost prezentat, marți, de Dacia în avanpremieră, urmând să fie dezvăluit pe deplin în iunie 2026.

Dacia

Strategia Dacia de electrificare până în anul 2030

Dacia, a doua marcă auto europeană pe segmentul vânzărilor către persoane fizice, a prezentat, marți, o strategie de electrificare a gamelor sale.

Foaia de parcurs pentru 2030 se structurează în jurul a cinci piloni esențiali:

1. Un angajament ferm pentru mobilitatea electrică

Dacia își asumă o tranziție accelerată către mobilitatea electrică, cu patru modele 100% electrice care vor fi lansate până în 2030.

Primul pas în această direcție va fi făcut chiar anul acesta, odată cu lansarea unui nou model electric din segmentul A, construit pe platforma RGEV small a Renault Group și produs în Europa. Dezvoltat în mai puțin de 16 luni, acest model reflectă perfect ADN‑ul Dacia, având un preț de pornire sub 18.000 de Euro.

2. O electrificare accelerată a întregii game

Electrificarea va avansa rapid în întreg portofoliul mărcii. Astăzi, un vehicul Dacia din patru este electrificat. Mâine, datorită noilor modele hibride și soluțiilor inteligente de electrificare, două treimi din vânzările Dacia vor fi electrificate. Dacia are toate atuurile și expertiza necesară pentru a-și atinge acest obiectiv.

3. O ofensivă ambițioasă în segmentul C

Dacia își consolidează prezența în segmentul C. Startul a fost deja promițător cu Bigster. Pe baza acestei dinamici, Dacia își propune să crească ponderea vehiculelor din segmentul C de la o cincime în prezent, la o treime în anii următori.

Pentru a avansa pe această direcție, Dacia dezvăluie Striker, un crossover electrificat, surprinzător și dinamic. Împreună cu Bigster, Striker formează un duo complementar: două modele cu personalități distincte, unite de același ADN — esențial, robust și axat pe valoarea reală oferită clientului.

4. Un nou capitol pentru Sandero

Dacia Sandero, o adevărată poveste de succes de aproape 20 de ani, continuă să evolueze. Viitoarea generație Sandero va oferi o gamă completă de motorizări multi‑energie, adaptată nevoilor clienților și perfect aliniată strategiei de electrificare a mărcii.

În același timp, Sandero va rămâne referința segmentului său în ceea ce privește raportul preț–prestații. Aceasta este promisiunea Dacia — ferm susținută în continuare.

5. Consolidarea elementelor care fac Dacia unică

Dacia va continua să valorifice elementele care îi definesc unicitatea: expertiza recunoscută în soluții 4x4 accesibile și leadershipul său pe piața GPL.