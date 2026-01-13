Skip to content

Meta face concedieri din divizia de metavers, „pariul” lui Zuckerberg de acum 5 ani

Mark Zuckerberg, CEO și fondator Meta
Mark Zuckerberg, CEO și fondator Meta Sursă: Dreamstime.com

Metaversul, care trebuia să reprezinte viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg şi care dă şi numele acesteia, după rebranding-ul din 2021, va face un pas înapoi pe lista de priorităţi, primind mai puţini bani şi urmând să lucreze cu mai puţini oameni, relatează marți News.ro.

În zilele care urmează, conform surselor citate de The New York Times, divizia Reality Labs a companiei Meta va disponibiliza 10% din forţa de muncă, ce numără, în prezent, 15.000 de oameni.

Disponibilizările vor veni după ce Meta a decis să diminueze cu 30% bugetul pentru divizia care trebuia să dezvolte metaversul, anunţat, cu surle şi tobe, de Mark Zuckerberg, în urmă cu cinci ani, drept viitorul companiei.

Norocul lui Mark Zuckerberg a fost că, în timp ce metaversul se transforma din ce în ce mai clar într-un eşec, a luat având inteligenţa artificială, după ce OpenAI a lansat ChatGPT.

Aşa că, AI-ul a devenit noua prioritate maximă a companiei, dar nici aici lucrurile nu au mers aşa cum şi-ar fi dorit Zuckerberg - modelele Llama s-au dovedit slabe în comparaţie cu concurenţa.

Pentru a încerca să remedieze situaţia, Meta a cooptat anului trecut un mare număr de specialişti ai rivalilor, oferindu-le acestora mari sume de bani, pentru a dezvolta alte modele de AI.

Între timp, despre metavers nu s-a mai auzit nimic, iar succesul diviziei care ar fi trebuit să-l dezvolte a venit, mai degrabă, din ochelarii smart dezvoltaţi împreună cu Ray-Ban.

