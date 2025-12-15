Skip to content

Platforma video YouTube elimină clipurile cu personaje Disney generate de inteligență artificială

Sursă: © Dimarik16 | Dreamstime.com

La presiunea Disney, YouTube a început să blocheze și să elimine clipurile generate de inteligenţa artificială, care includ personaje din filmele şi serialele Disney, potrivit News.ro.

Google, care deţine YouTube, începe să cedeze în lupta cu Disney şi a decis că a venit vremea să elimine clipurile generate de AI, care încalcă drepturile de autor, incluzând personaje Disney.

Asta după ce, săptămâna trecută, Disney a ameninţat că va chema Google în judecată tocmai pentru reproducerea fără drept a personajelor protejate prin lege.

Google ar putea fi găsit vinovat de două încălcări ale legii în acest caz. Pe de o parte, AI-ul companiei le permite utilizatorilor să creeze clipuri cu personaje Disney. Pe de altă parte, YouTube joacă rolul de distribuitor al materialelor piratate, găzduind clipurile cu personajele Disney generate cu AI-ul Google.

Dacă în ceea ce priveşte generarea clipurilor cu personaje Disney, Google nu a luat, încă, nicio măsură, compania încearcă să evite şi implicarea YouTube într-un eventual proces.

Până să se ajungă la un proces, însă, este foarte posibil ca cele două părţi să semneze un acord de licenţiere, care să implice foarte mulţi bani.

De altfel, folosind aceeaşi tactică, Disney a semnat recent un acord cu OpenAI, licenţiind dreptul de a genera video cu personajele companiei şi investind un miliard de dolari în producătorul ChatGPT.

