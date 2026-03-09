„Cea mai mare finanțare de Seria C din Europa”: Un startup de centre de date AI primește 2 miliarde dolari și atrage nume importante de la Meta (Facebook) și Yahoo

Startup-ul de centre de date pentru AI Nscale, cu sediul în Marea Britanie, strânge 2 miliarde dolari într-o nouă rundă de finanțare, „cea mai mare din istoria Europei”, și adaugă nume importante de la Facebook și Yahoo în Consiliul de Administrație al companiei.

Noua rundă de finanțare, de Seria C, este condusă de Aker ASA, o companie norvegiană de infrastructură energetică, și de 8090 Industries. Această rundă evaluează startup-ul Nscale la 14,6 miliarde dolari.

Runda a fost susținută de Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, NVIDIA și Point72.

Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii AI integrate vertical în Europa, America de Nord și Asia, de la calcul și rețelistică GPU până la servicii de date și software de orchestrare, scrie firma.

„Aceasta este a patra revoluție industrială; Lumea se schimbă într-un ritm rapid. În următorii 5 ani, Inteligența Artificială va fi integrată în fiecare industrie, fiecare produs și fiecare job. Accelerarea descoperirii de medicamente, prelungirea vieții umane, automatizarea călătoriilor și a roboticii, creșterea productivității și stimularea unei creșteri masive. Acest lucru conduce la cea mai mare construcție de infrastructură din istoria omenirii. Nscale conduce această dezvoltare. Construim această fundație pe care se sprijină piața, motorul superinteligenței”, a declarat Josh Payne, CEO și fondator al Nscale.

Persoane importante din Facebook și Yahoo, în Consiliul de Administrație al Nscale

Odată cu noua rundă de finanțare, Nscale a anunțat și intrarea lui Sheryl Sandberg, a lui Susan Decker și a lui Nick Clegg în Consiliul de Administrație.

Sheryl Sandberg a fost printre primii executivi de la Google și a ocupat rolul de Director de Operațiuni (COO) la Meta (Facebook) până în anul 2022. Din 2023 a co-fondat Sandberg Bernthal Venture Partners, firmă de investiții de capital de risc care investește în tehnologii care acoperă lanțul de aprovizionare, energie, fintech, marketing/publicitate și pentru consumatori.

Susan Decker a co-fondat și este director general al Raftr, o platformă pentru universități. Ea a fost președinte Yahoo între 2007 și 2009 și este membră, în prezent, în consiliile de administrație ale Costco Wholesale Corporation, Berkshire Hathaway, Vail Resorts, Chime, Vox Media și Automattic (WordPress).

Nick Clegg a fost parlamentar european între 1999 și 2004 și viceprim-ministru al Marii Britanii între 2010 și 2015, iar mai recent a fost și președinte al afacerilor globale la Meta (Facebook), funcție la care a renunțat la începutul anului 2025, după 7 ani de la intrarea sa în compania lui Zuckerberg și 3 de la numirea sa în funcție. El este, în prezent, General Partner la Hiro Capital, o firmă de investiții de capital de risc axată pe afaceri în domeniile AI, cloud, robotică, spatial computing, tehnologie și apărare, printre altele.

Fondată în 2024 de Josh Payne, compania Nscale a devenit un jucător cheie în dezvoltarea infrastructurii AI, dezvoltarea centrelor de date și operarea de servicii de cloud computing.

Startup-ul din Marea Britanie a strâns, în total, peste aproximativ 4,6 miliarde dolari în diferite runde, din care un împrumut de 1,4 miliarde dolari și o Serie B de 1,1 miliarde dolari în luna septembrie 2025.