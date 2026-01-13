Alphabet (Google) a atins valoarea de 4.000 miliarde dolari

Alphabet, compania-mamă a Google, a devenit luni, 12 ianuarie 2026, al patrulea grup listat pe bursă care a depăşit pragul unei capitalizări de piață de 4.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC, citat de News.ro.

Acţiunile Alphabet au crescut cu aproximativ 1% luni, după ce Apple a anunţat că a ales modelul Gemini al Google drept bază pentru modelele sale de inteligenţă artificială şi pentru următoarea generaţie a asistentului Siri.

Alphabet se alătură astfel unui club foarte restrâns, alături de Nvidia, Microsoft şi Apple. Nvidia şi Microsoft au depăşit pentru prima dată nivelul de 4.000 de miliarde de dolari în luna iulie 2025, iar Apple a trecut acest prag în octombrie, însă ulterior Apple şi Microsoft au coborât sub acest nivel.

Intrarea Alphabet în acest grup select vine după un an 2025 foarte puternic pe Wall Street. Acţiunile companiei au crescut cu 65% anul trecut, cea mai mare apreciere anuală din 2009, când titlurile s-au dublat în urma crizei financiare globale.

Evoluţia pozitivă a companiei a fost susţinută de revenirea sa în cursa pentru inteligenţa artificială şi de depăşirea unor obstacole de reglementare în 2025. În noiembrie, Google a prezentat Ironwood, a şaptea generaţie a procesoarelor sale specializate pentru inteligenţă artificială, considerate o alternativă credibilă la soluţiile Nvidia. În decembrie, compania a lansat modelul Gemini 3, care a primit evaluări foarte favorabile.

În pofida popularităţii în creştere a serviciilor ChatGPT şi Sora ale OpenAI şi a temerilor legate de viitorul publicităţii online într-o lume dominată de chatboţi şi agenţi bazaţi pe inteligenţă artificială, Alphabet a reuşit să contracareze percepţia că perioada sa de inovaţie ar fi apus. Într-o notă din 8 ianuarie, analistul Deepak Mathivanan a îmbunătăţit recomandarea pentru acţiunile Alphabet, subliniind avantajele tehnologice ale AI-ului Gemini în raport cu ChatGPT.

Analiştii de la Citigroup au inclus Google printre principalele alegeri din sectorul internet pentru perspectivele anului 2026, menţionând că aproximativ 70% dintre clienţii Google Cloud folosesc deja produse de inteligenţă artificială. Aceştia au evidenţiat faptul că Google dispune de cipuri proprii, capacitate de infrastructură şi modele avansate, într-un context de cerere tot mai ridicată pentru soluţii bazate pe inteligenţă artificială.