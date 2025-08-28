ByteDance, compania-mamă a TikTok, vrea să ajungă la o valoare de peste 330 miliarde dolari – surse Reuters

Chinezii de la ByteDance urmează să lanseze o nouă răscumpărare de acțiuni pentru angajați, care va evalua gigantul tehnologic la peste 330 miliarde dolari, determinată de creșterea continuă a veniturilor, conform unor surse citate de Reuters.

Compania vrea să ofere angajaților actuali 200,41 dolari/acțiune în programul de răscumpărare, au spus sursele familiare cu subiectul, în creștere cu 5,5% față de 189,90 dolari fiecare pe care le-a oferit în urmă cu aproximativ șase luni, ceea ce a evaluat ByteDance atunci la aproximativ 315 miliarde dolari.

Răscumpărarea este de așteptat să fie lansată în toamnă.

Noua acțiune internă vine pe măsură ce ByteDance își consolidează poziția de cea mai mare companie de social media din lume după venituri, veniturile sale din al doilea trimestru crescând cu 25% de la an la an, au spus aceleași surse.

În primul trimestru al acestui an, veniturile companiei chineze au crescut la peste 43 miliarde dolari, întrecând Meta, deținătorul Facebook și Instagram, care a înregistrat în aceeași perioadă venituri de 42,3 miliarde dolari.

Deși veniturile ByteDance au întrecut veniturile Meta la începutul 2025, evaluarea companiei este la mai puțin de o cincime din compania americană (Meta valorează în jur de 1.900 miliarde dolari), fapt datorat riscurilor politice și de reglementare din SUA.

Aplicația TikTok se află în continuare într-o extensie acordată de către președintele SUA, Donald Trump, după ce în ianuarie 2025, platforma a devenit nefuncțională pentru aproape o zi. În același timp, mai multe companii și mai mulți investitori s-au arătat interesați de cumpărarea filialei americane a TikTok, printre care Elon Musk, Oracle, Microsoft, Perplexity și alții.