Dispozitivele cu inteligență artificială pentru nevăzători .lumen (dotLumen) ajung în toate reședințele de județ din România

.lumen, startup-ul românesc care dezvoltă „Ochelarii pentru Nevăzători”, dispozitive de orientare cu inteligență artificială, anunță lansarea unui tur național de testare, care va ajunge în toate orașele reședință de județ din România, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Startup-ul clujean va oferi, în cadrul turului, sesiuni individuale de testare persoanelor nevăzătoare.

Inițiativa a început în Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău, Miercurea Ciuc și continuă în luna martie în Alba Iulia, Târgu Mureș, Sibiu, București (9-14 martie), Constanța, Călărași, Slobozia, Giurgiu, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Bacău, Iași, și Vaslui.

În aprilie, testările continuă în Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, 7–9 aprilie la Cluj-Napoca, apoi 14–16 aprilie la Timișoara și Arad, iar 20–24 aprilie în Hunedoara, Deva, Reșița, Drobeta-Turnu Severin și Târgu Jiu.

Ultimele etape programate includ Vâlcea, Craiova, Slatina și Pitești, precum și Brașov, Ploiești, Târgoviște și Tulcea, în perioada 4–8 mai.

Fiecare testare este individuală și include prezentarea tehnologiei, două tutoriale pentru a înțelege cum funcționează dispozitivul asistiv, ghidare indoor și outdoor, și sesiune de feedback.

În prima săptămână de caravană desfașurată în 5 orașe, echipa a realizat peste 90 de sesiuni individuale de testare.

„Senzațională experiența. Nu am mai ieșit singură de vreo 8–9 ani. Faptul că am putut să mă deplasez singură, fără ca cineva să mă ghideze, mi s-a părut nemaipomenit”, a declarat una dintre persoanele participante la testare.

„Există 300 de milioane de persoane cu deficiențe severe de vedere la nivel global și doar aproximativ 28.000 de câini-ghid activi. Realitatea este simplă: mobilitatea este un privilegiu”, a declarat Cornel Amariei, fondator și CEO .lumen. „Am construit .lumen pentru a scala, prin tehnologie, acel nivel de independență. Nu vrem să înlocuim câinele-ghid. Vrem să oferim aceeași libertate de mișcare oricărei persoane care are nevoie de ea, fără limitările de cost, disponibilitate sau infrastructură. Caravana este doar începutul. Vrem să oferim fiecărui nevăzător din România șansa de a experimenta tehnologia noastră. De aceea mergem în 50 de orașe, în toate județele țării” – Cornel Amariei.

De la condus autonom la mobilitate pietonală

Tehnologia .lumen transpune principiile mașinilor autonome într-un dispozitiv purtabil. „Ochelarii” folosesc șase camere, senzori și algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta obstacolele, a identifica suprafețe sigure și a ghida utilizatorul prin vibrații direcționale și feedback audio.

Dispozitivul asistiv nu descrie mediul, ci ia decizii în timp real și ghidează utilizatorul printre obstacole, replicând funcționalitatea unui câine-ghid, fără a necesita antrenament extins sau îngrijire suplimentară. Headset-ul funcționează offline și procesează datele local, fără a salva sau transmite imagini.

Dispozitivele medicale pot fi cumpărate prin mecanisme de subvenționare ca programul Tech Assist, prin care acesta poate fi obținut gratuit de persoanele eligibile, dar și prin vânzare directă.

În ianuarie, .lumen a anunțat și un parteneriat cu Orange România, prin care primele 1.000 de dispozitive vor fi însoțite de un iPhone și un abonament cu minute și mesaje naționale nelimitate pentru 24 de luni, internet mobil de mare viteză și acces la un call center dedicat persoanelor cu dizabilități, care oferă suport atât pentru utilizarea telefonului, cât și a dispozitivelor cu AI.

La evenimentul de lansare, Cornel Amariei a spus pentru StartupCafe.ro că se lucrează activ la generația a doua a „Ochelarilor pentru Nevăzători” și că negociază cu țări din Europa și SUA astfel încât oamenii care au nevoie de tehnologie să o primească gratuit sau la un preț redus.

Despre fondatorii .lumen (dotLumen)

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.