Antreprenorii români vor putea lua credite bancare de până la 300.000 lei, cu ajutorul noii garanții a Fondului național de garantare, INSTANT IMM 2026

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a lansat un nou produs de garantare pentru antreprenorii români, INSTANT IMM, cu scopul de a facilita accesul mai rapid la creditele de la bănci.

„Într-un context economic în care viteza de reacție și accesul rapid la capital fac diferența dintre stagnare și creștere, INSTANT IMM vine în sprijinul antreprenorilor dinamici și orientați spre dezvoltare, cu o soluție de garantare simplă, rapidă și adaptată realităților din piață” - susține FNGCIMM.

Produsul dezvoltat de FNGCIMM SA-IFN are ca obiectiv declarat „acordarea de garanții din surse proprii, în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 80% din valoarea finanțărilor de maximum 300.000 lei (garanție maximă de 240.000 lei), atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții”.

INSTANT IMM permite „garantarea oricărui tip de credit destinat dezvoltării și susținerii activității curente sau pentru investiții”, mai promite Fondul.

Instituția dă următoarele exemple de cheltuieli care ar putea fi finanțate astfel, de către firmele românești: achiziție de marfă, plata furnizorilor, plata chiriei, a salariilor sau trainingurilor, investiții în echipamente, utilaje sau autovehicule, dezvoltarea de platforme online, aplicații sau achiziția de licențe, cumpărarea de terenuri.

Garanție preaprobată de FNGCIMM pentru firme

Un element distinctiv major al produsului este „schimbarea paradigmei de selecție a clienților”.

Pentru produsele standard ale FNGCIMM SA-IFN, clienții (IMM) sunt selectați doar de către băncile partenere care acordă creditul.

În schimb, la INSTANT IMM, Fondul național de garantare preselectează firmele eligibile și le transmite către bănci cu garanția preaprobată.

„Astfel, banca are siguranța că viitorul client este eligibil pentru garantare, iar clientul nu mai trebuie să își facă griji în privința altor tipuri de garanții, fie ele imobiliare, mobiliare sau de altă natură. Selecția se realizează din baza de date a Fondului, vizând companii cu istoric bun de plată, capitaluri proprii pozitive la ultimul bilanț. fără istoric de insolvență” - susține FNGCIMM.

Fondul crede că în acest fel produsul său „reduce considerabil” timpul de așteptare, oferă antreprenorului predictibilitate și îi asigură finanțatorului certitudinea că garanția este deja validată.

Pașii urmați de firmă pentru garanția INSTANT IMM și creditul bancar

FNGCIMM descrie mai departe procesul în care o firmă poate accesa garanția și creditul, prin noul produs INSTANT IMM.

După transmiterea Acordului CRC (Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit) în original, se efectuează scoringul, iar antreprenorii eligibili sunt informați rapid asupra comisionului de garantare și direcționați către unul dintre finanțatorii parteneri.

Un alt „avantaj esențial” pentru antreprenorii aflați în faza de dezvoltare o reprezintă creditele de investiții de până la 300.000 lei, ce pot fi acordate cu garanție FNGCIMM în proporție de 80% și fideiusiune, fără ipotecarea activelor companiei.

Astfel, „IMM-urile își pot păstra flexibilitatea și capacitatea de a accesa noi finanțări în viitor”, susține Fondul.

Documentație mai simplă, garanție extinsă la 3 ani pentru capital de lucru

INSTANT IMM înseamnă și simplificarea documentației, promite Fondul național de garantare a creditelor IMM.

Comparativ cu produsele standard de garantare, au fost eliminate documente precum declarația pe propria răspundere, certificatul de înmatriculare sau acordul MF.

Un alt avantaj pentru IMM-uri îl reprezintă, perioada de garantare extinsă la 36 de luni, pentru capitalul de lucru, oferind stabilitate și predictibilitate în gestionarea fluxurilor financiare.

În cazul împrumuturilor pentru investiții, garanția este acordată pe durata stabilită de finanțator, cu posibilitatea unei perioade de grație de până la 12 luni, „pentru a permite maturizarea investiției înainte de începerea rambursării integrale”.

„Într-o perioadă în care accesul la finanțare devine esențial pentru supraviețuire și dezvoltare, dar totodată mai dificil din cauza condițiilor economice, FNGCIMM urmează să lanseze în acest an, noi soluții de finanțate garantată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri” - mai susține Fondul național de garantare a creditelor IMM.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este o instituție financiară nebancară deținută de statul român prin Ministerul Finanțelor.