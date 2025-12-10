Facebook anunță schimbări de design în aplicație

Meta anunţă o serie de schimbări vizuale pentru aplicaţia Facebook, care nu vor schimba fundamental modul de funcţionare sau aspectul, dar promit îmbunătăţiri punctuale pentru anumite elemente şi secţiuni, potrivit News.ro.

O primă schimbare este mutarea butonului pentru accesarea Marketplace în bara de jos, după ce, până acum, acesta a existat în secţiunea „More”, împreună cu restul funcţiilor secundare.

Mutarea va avea rolul de a simplifica accesul la piaţa din cadrul Facebook şi arată că această secţiune beneficiază de o atenţie sporită din partea companiei.

Sursă: Meta

Meta spune că vrea să readucă în prim plan relaţiile dintre prieteni, după ce, în ultimii ani, a făcut dificile aceste relaţii, aducând în feed din ce în ce mai mult conţinut din afara bulei.

De aceea, butonul secţiunii Friends este şi el pus în bara din partea de jos a ecranului, alături de Reels, o altă secţiune pe care se pune acces. De asemenea, profilurile vor afișa mai multe informații despre utilizatori, cum ar fi interese, hobby-uri, locații vizitate și altele.

Astfel, alături de cele trei secţiuni „bătute în cuie”, Home, Notifications şi Profile, celelalte trei vor fi Friends, Reels şi Marketplace. Facebook permite utilizatorilor să aleagă butoane care apar în bară şi rămâne de văzut dacă cele trei noi butoane vor fi fixate permanent.

Sursă: Meta

Alte schimbări privesc afişarea imaginilor într-o grilă standardizată şi modul în care se interacţionează cu acestea, Facebook împrumutând de la Instagram funcţia double tap pentru a da like.

Tot pentru imagini, în cadrul funcţiei de căutare, va fi integrat un modul de vizualizare pe tot ecranul, care va permite utilizatorilor să deschidă imaginile din paginile cu rezultate fără a părăsi funcţia de căutare.

Compania spune că va fi îmbunătăţit şi modul în care sunt afişate şi ordonate comentariile, pentru a uşura interacţiunea şi urmărirea conversaţiilor.

Sursă: Meta

Toate aceste schimbări, alături de multe altele minore, vor fi implementate în aplicaţia Facebook pe parcursul următoarelor săptămâni.