Apple vrea să printeze 3D carcasele de aluminiu de iPhone și Apple Watch

Sursă: © Dmitry Dikushin | Dreamstime.com

Apple evaluează în prezent printarea 3D a aluminiului în procesul de manufacturare, în încercarea de a face producţia dispozitivelor sale mai eficientă şi mai ieftină, potrivit News.ro.

Apple vrea să vadă dacă poate folosi printarea 3D pentru a produce carcasele de iPhone, dar şi cele de Apple Watch.

Nu este pentru prima oară când Apple foloseşte această soluţie. Deja două modele de Apple Watch, Watch Ultra 3 şi Series 11, au fost parţial construite din titan printat 3D.

Aceeaşi printare 3D a fost folosită şi pentru crearea portului USB-C din titan pe care-l are în dotare noul iPhone Air.

Compania americană încearcă însă să extindă această tehnică şi să o aplice la iPhone, produsul care îi aduce, de departe, cei mai mulţi bani.

Printarea 3D a întregii carcase de iPhone ar simplifica şi eficientiza procesul de producţie. În acelaşi timp, producţia ar costa mai puţin, ceea ce ar ajuta compania să-şi crească marja de profit sau să compenseze scumpirea unor componente.

De un nou proces de producţie, care foloseşte mai puţin aluminiu, beneficiază şi noul laptop al companiei, MacBook Neo, semn că eficientizarea producţiei este o temă generală pentru gigantul american.

