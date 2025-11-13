Ascensiunea inteligenței artificiale: Aplicațiile și modelele AI vor atrage finanțări de până la 184 miliarde dolari, în 2025 (analiză)

Aplicațiile și modelele AI vor genera finanțări record de 184 miliarde dolari, o creștere de aproximativ 80% față de banii strânși anul trecut, arată o estimare a firmei de investiții Accel.

Numai anul 2021 poate fi comparat cu estimările pentru acest an, când soluțiile de aplicații AI și cloud au strâns, în principal, 181 miliarde dolari, alături de 2 miliarde dolari finanțări pentru modele. Acum, pentru anul 2025, se estimează că 74 miliarde dolari vor fi investiți în cloud și aplicații AI, iar restul de 110 miliarde dolari vor fi investiți în modelele de inteligență artificială xAI, OpenAI și Anthropic, printre altele.

Startup-uri de inteligență artificială cum ar fi Cursor și Lovable au reușit în mai puțin de un an să atingă venituri anuale recurente de cel puțin 100 milioane dolari, OpenAI având nevoie de 2 ani pentru a atinge pragul, iar Anthropic și ElevenLabs au avut nevoie de 2 ani și jumătate și, respectiv, 3 ani pentru a-l atinge, se mai arată în raportul Accel 2025 Globalscape.

Între finanțările din SUA și Europa și Israel pentru modelele de inteligență artificială, se vede o diferență clară: OpenAI a strâns 40 miliarde dolari, Anthropic 13 miliarde dolari și xAI 10 miliarde dolari în ultimele sale runde de finanțare, respectiv, pe când Mistral AI (Franța) a obținut 1,5 miliarde dolari, isomorphic labs (Marea Britanie) undeva la 579 milioane dolari și AI21 labs (Israel) 300 milioane dolari.

În ceea ce privește performanța modelelor AI, în cazul celor de text, diferențele sunt mici între competitori, pe când în generare video și cele pentru folosirea computerului, există diferențe mari.

Sursă: Accel

Adoptarea asistenților de codare cu AI de către dezvoltatori ar urma să crească până la finalul anului 2025 de aproape 3 ori față de nivelul din 2023 (36% vs 90%).

Raportul mai arată că AI alimentează o activitate record pe piețele publice și private, în ciuda incertitudinii geopolitice și macroeconomice. De asemenea, evidențiază creșterea noului lider de piață Nvidia, cu o capitalizare bursieră de 5.000 miliarde dolari, și a unui grup concentrat de firme de tehnologie cu capitalizare mare (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon și Meta), care împreună reprezintă aproximativ jumătate din indicele compozit Nasdaq.

Fluxul lor de numerar operațional combinat, estimat la aproximativ 600 miliarde de dolari în 2024, îi poziționează pentru a continua să finanțeze investițiile substanțiale necesare pentru a rămâne competitivi în industria de AI.

Indicele Globalscape Public Cloud al Accel a crescut cu 25% de la an la an, iar piața IPO-urilor tehnologice a început să se redeschidă, cum ar fi programul de design Figma, care s-a listat la sfârșitul lunii iulie.