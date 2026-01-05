Fondul de investiții MidEuropa cumpără un pachet majoritar în compania Romanian Business Consult (RBC)

Fondul de investiții MidEuropa a cumpărat un pachet majoritar de acțiuni în compania românească Romanian Business Consult (RBC), controlată de antreprenorul Andrei Bojiţă, care activează pe piața de soluții IT pentru comerț si bănci, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Fondatorul și directorul general al companiei, Andrei Bojiță (CEO – foto), va păstra un pachet semnificativ de acțiuni și va continua să conducă afacerea. Tranzacția este supusă aprobărilor autorităților competente și este estimată să fie finalizată în cursul anului acesta.

Prin parteneriatul cu MidEuropa, RBC va putea valorifica expertiza operațională și experiența regională a investitorului pentru a accelera atât creșterea organică, cât și extinderea prin achiziții, într-o piață aflată într-un proces accelerat de digitalizare și automatizare, spune compania.

„Suntem mândri de ceea ce am construit la RBC de-a lungul anilor, cu sprijinul și încrederea pe termen lung a clienților noștri. Intrarea MidEuropa în acționariat reprezintă o validare puternică a businessului nostru, a echipei și a direcției strategice pe care o urmăm. Suntem entuziasmați să colaborăm pentru a susține următoarea etapă de dezvoltare a companiei și pentru a continua să livrăm soluții esențiale pentru activitatea clienților noștri”, a declarat Andrei Bojiță, fondator și director general RBC.

„RBC este o platformă solidă, cu o specializare bine definită, expertiză solidă la nivel de industrie și relații de lungă durată cu clienții. Suntem încântați de parteneriatul cu Andrei și echipa de management, prin care vom susține ambițiile de creștere ale companiei și extinderea acesteia, atât prin dezvoltare organică, cât și prin achiziții selective”, a spus Aleksandar Dragicevic, Principal în cadrul MidEuropa cu rol în coordonarea tranzacției.

„După un an marcat de mai multe exituri majore de succes din portofoliul nostru din România, investiția în RBC reconfirmă angajamentul nostru față de această piață, prin susținerea campionilor în business locali și accelerarea creșterii acestora, bazată pe diversificarea portofoliului de produse, extinderea prezentei in diverse segmente și intrarea pe piețe noi”, a adăugat Bogdan Bunea, Principal la MidEuropa în cadrul biroului din București.

Fondată în 1991, RBC furnizează sisteme IT critice și diverse servicii pentru clienți din sectorul de comerț, bancar, și industrial acoperind o gamă completă de soluții ce includ consultanță, integrare de sisteme IT, dezvoltare de software, precum și servicii de mentenanță și suport.

De-a lungul anilor, compania a implementat o serie de soluții inovatoare pe piața de comerț, cum ar fi casele de marcat self-checkout, aplicațiile de raportare și alertare în timp real, bazate pe tehnologii precum Big Data, Inteligență Artificială și Machine Learning precum și programele de loialitate și promoțiile dedicate consumatorilor (eLOY).

RBC spune că peste 80% dintre clienții săi colaborează cu firma de peste 15 ani, iar aceasta este recunoscută pentru expertiză profundă la nivel de industrie.

Acum aproximativ 4 ani, Romanian Business Consult a anunțat că a cumpărat firma SmartPay Software, care se ocupa cu programe pentru procesarea de plăți, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Fondul de investiții MidEuropa are aproximativ 25 de ani de experiență de sprijin oferit companiilor, în special din Europa Centrală și de Est. Cu sediul central la Londra, și având prezențe în Varșovia și București, MidEuropa spune că adoptă o abordare flexibilă paneuropeană și globală, pentru a identifica investițiile atractive din sectoarele de sănătate, tehnologie, servicii și consum. MidEuropa colaborează îndeaproape cu fondatori și echipe de management talentate, având că obiectiv principal facilitarea și stimularea unei creșteri durabile.

Până în prezent, MidEuropa a strâns și gestionat fonduri de peste 6,8 miliarde EUR și a finalizat 47 investiții și peste 290 achiziții complementare în 20 țări.

MidEuropa a deținut până de curând și magazinele Profi, acum parțial vândute către Ahold Delhaize (Mega Image) și parțial cedate lanțului de magazine românesc Annabella.