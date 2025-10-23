Skip to content

Meta concediază 600 de angajaţi din divizia de inteligenţă artificială, în cadrul unei restructurări majore

Meta concediază 600 de angajaţi din divizia de inteligenţă artificială, în cadrul unei restructurări majore
Sursă: © Waingro | Dreamstime.com

Meta Platforms, compania controlată de Mark Zuckerberg, care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și alte servicii online, a anunţat că disponibilizează aproximativ 600 de angajaţi din unitatea sa de inteligenţă artificială, parte a unui plan de simplificare a structurii organizaţionale şi de creştere a agilităţii organizației, relatează CNBC, citat de News.ro

Măsura afectează echipe din infrastructura AI, din departamentul de cercetare fundamentală (FAIR) şi din alte poziţii legate de dezvoltarea produselor, a confirmat un purtător de cuvânt pentru CNBC.

Decizia a fost comunicată printr-un memo intern semnat de Alexandr Wang, directorul diviziei AI al Meta, numit în iunie după ce compania a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI.

Potrivit Axios, care a relatat iniţial informaţia, restructurarea face parte din efortul Meta de a-şi reorganiza priorităţile în domeniul inteligenţei artificiale, în încercarea de a ţine pasul cu rivali precum OpenAI şi Google.

Surse apropiate companiei afirmă că CEO-ul Mark Zuckerberg s-a arătat nemulţumit de ritmul progreselor în AI, mai ales după lansarea modelelor Llama 4, care au primit o reacţie rezervată din partea dezvoltatorilor.

În urma investiţiei în Scale AI, Meta a creat unitatea Meta Superintelligence Labs, condusă de Wang şi de fostul CEO al GitHub, Nat Friedman, menită să concentreze cercetarea şi dezvoltarea avansată în domeniul AI.

În pofida restructurărilor, cheltuielile Meta sunt în creştere: compania estimează pentru 2025 un buget total de 114–118 miliarde de dolari, urmând ca investiţiile masive în AI să ducă la o creştere suplimentară în 2026. Meta va publica rezultatele financiare pe trimestrul al treilea săptămâna viitoare.

Marţi, compania a anunţat şi un acord de 27 de miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru finanţarea centrului de date Hyperion din Louisiana, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură digitală din lume, care, potrivit lui Zuckerberg, ”va acoperi o suprafaţă comparabilă cu o mare parte din Manhattan”.

Afaceri

Transparență salarială 2026. Firmele să înceapă „din timp cu audituri salariale interne, înainte ca obligațiile legale să devină presante”

Peste 150.000 de joburi pentru lucrătorii calificați, necalificați și fără facultate, scoase la bătaie de firme în 2025. Ce salarii oferă

Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando

Manager Zalando, despre platformele de comerț online Shein, Temu și Trendyol: „Ne concentrăm pe diferența de calitate, care nu poate fi oferită de ceilalți jucători”

Daniel Urîtu

Și patronii tineri membri ai PTIR cer „înghețarea” salariului minim în 2026

Florin Jianu_ Sterica Fudulea-IMM Romania

Salariul minim în România: „Varianta cea mai rea din toate”, discutată în piață. Patronii IMM resping orice creștere în 2026

FOTO Un mare producător de inputuri agricole din România și-a deschis fabrică în Brazilia, cu o investiție de 500.000 EUR

Bogdan Putinică

Un fost manager român de la Microsoft preia conducerea unei firme de inteligență artificială în 29 de țări