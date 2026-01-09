China investighează achiziția Meta (Facebook) a startup-ului AI Manus

China va deschide o investigaţie privind achiziţia startup-ului de inteligenţă artificială Manus de către Meta Platforms, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 2 miliarde dolari, pentru a verifica respectarea legislaţiei privind controlul exporturilor şi transferul de tehnologie, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Meta a cumpărat luna trecută compania Manus, cu sediul în Singapore, în contextul în care gigantul american îşi accelerează investiţiile în automatizare avansată şi agenţi AI destinaţi produselor pentru consumatori şi companii. Deşi termenii tranzacţiei nu au fost făcuţi publici, WSJ a relatat că valoarea acordului a depăşit 2 miliarde dolari, citând surse apropiate discuţiilor.

Ministerul Comerţului din China a precizat că va evalua modul în care achiziţia respectă legile şi reglementările privind controlul exporturilor, importul şi exportul de tehnologie şi investiţiile externe.

„Guvernul chinez susţine în mod constant desfăşurarea de operaţiuni transnaţionale reciproc avantajoase şi cooperarea tehnologică internaţională, în conformitate cu legea”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, He Yadong, într-o conferinţă de presă.

Manus a pornit iniţial ca produs al startup-ului chinez Butterfly Effect, cunoscut şi sub numele Monica.im, înainte de a deveni o entitate separată şi de a se reloca în Singapore la începutul acestui an. Compania a atras atenţia industriei după lansarea, în martie, a primului său agent AI capabil să ajute la cercetare de piaţă, programare şi analiză de date, fiind comparată de unii cu DeepSeek.

În vara acestui an, Manus a concediat cea mai mare parte a angajaţilor săi din Beijing, pe fondul planurilor de expansiune globală. Startup-ul a anunţat că, după achiziţia de către Meta, îşi va continua activitatea din Singapore şi avea, în decembrie, 105 angajaţi în Singapore, Tokyo şi San Francisco.

Compania a declarat că a depăşit pragul de 100 milioane dolari în venituri recurente anuale în decembrie, la doar opt luni de la lansarea produsului, susţinând că este cel mai rapid startup din lume care a atins acest nivel.

„Talentul excepţional al Manus se va alătura echipei Meta pentru a livra agenţi AI de uz general în produsele noastre pentru consumatori şi companii, inclusiv Meta AI”, a transmis Meta într-un comunicat anterior.

Achiziţia vine după ce Manus a atras 75 milioane dolari într-o rundă de finanţare condusă de fondul american Benchmark în aprilie. Potrivit analiştilor, ancheta Beijingului subliniază faptul că autorităţile chineze consideră agenţii AI avansaţi, modelele şi proprietatea intelectuală aferentă drept active strategice, iar rezultatul cel mai probabil ar fi o aprobare întârziată şi condiţii stricte privind utilizarea tehnologiei dezvoltate în China, mai degrabă decât blocarea completă a tranzacţiei.

Mişcarea se înscrie în strategia mai amplă a Meta de a-şi consolida poziţia în inteligenţa artificială, pe fondul competiţiei tot mai intense cu alţi giganţi tehnologici globali.