Nou „unicorn” co-fondat de un român: startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari, după o investiție americană la început de 2026

Am început anul 2026 cu un nou „unicorn” care are printre co-fondatori un antreprenor de origine română. Este vorba despre Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, care a lansat, anul trecut, încă un startup de tehnologie, iar acum firma a ajuns să fie evaluată la 1,7 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțare.

Startupul american LMArena a anunțat, zilele trecute, că a obținut o finanțare de 150 de milioane de dolari, condusă de fondul de investiții Felicis, alături de UC Investments (fondul de investiții al University of California), cu participarea altor mari investitori: Andreessen Horowitz, The House Fund, LDVP, Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners și Laude Ventures.

În urma investiției, compania a fost evaluată la 1,7 miliarde de dolari, valoarea sa crescând de aproape trei ori comparativ cu estimarea obținută în luna mai 2025, când primise o finanțare de 100 de milioane de dolari.

LMArena a devenit astfel „unicorn”, adică un startup de tehnologie care ajunge să fie evaluat la cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unei investiții private (înainte de listarea pe bursă).

Compania a fost fondată la începutul anului 2025, ca proiect de cercetare la Universitatea UC Berkeley. Fondatorii sunt profesorul universitar de origine română Ion Stoica, de la UC Berkeley, alături de cercetătorul taiwanez Wei-Lin Chiang, care a fost doctorand sub îndrumarea lui Stoica, precum și de CEO-ul startup-ului, Anastasios Angelopoulos, care a studiat și el la UC Berkeley.

LMArena a construit un instrument online pentru măsurarea avansului diverselor modele de inteligență artificială. Produsul este folosit de dezvoltatori, cercetători, companii, dar și de utilizatorii obișnuiți, pentru a înțelege cum se comportă modelele AI la sarcini practice, de zi cu zi.

„Comunitatea LMArena numără în prezent peste 5 milioane de utilizatori activi lunar din 150 de țări, care generează împreună mai mult de 60 de milioane de conversații în fiecare lună. Acest volum permite o analiză aprofundată a capacităților modelelor în domenii precum programarea, raționamentul textual, utilizările profesionale (de exemplu, drept sau medicină), căutarea și citarea surselor, sarcini creative precum generarea de imagini sau clipuri video și multe altele. Această implicare globală extraordinară evidențiază o schimbare clară: lumea se așteaptă ca inteligența artificială să fie măsurabilă, comparabilă și responsabilă față de oamenii reali”, susține startupul.

Firma spune că a ajuns deja la un venit anual recurent (ARR) de 30 de milioane de dolari și că dispune de o echipă de peste 40 de angajați.

Cu noua investiție, LMArena va face angajări și își va consolida capacitatea de cercetare.

„Vino să lucrezi alături de mine, de cofondatorii mei, Ion Stoica și Wei-Lin Chiang, și de echipa noastră extraordinară, rezolvând zilnic noi provocări importante în cercetare și producție. Modelează viitorul alături de noi! Oricine e binevenit, de la cadre universitare la fondatori”, a scris, pe LinkedIn, CEO-ul LMArena, Anastasios Angelopoulos.

Despre Ion Stoica am tot scris pe StartupCafe.ro. El s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informatică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). Plecat în America de decenii bune, el a obținut numeroase premii în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Databricks, Anyscale și Conviva. În decembrie 2025, Databricks a fost evaluată la 134 de miliarde de dolari, în urma unei investiții de 4 miliarde de dolari pe care a obținut-o.