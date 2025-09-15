Skip to content

Încă o firmă IT depășește valoarea de piață de 3.000 miliarde dolari: Alphabet (Google)

Sundar Pichai-CEO Alphabet si Google
Sundar Pichai-CEO Alphabet si Google Sursă: © blurf | Dreamstime.com

Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat, luni, cu peste 4%, propulsând gigantul tehnologic în clubul exclusivist al companiilor cu o valoare de piaţă de cel puțin 3.000 de miliarde de dolari. 

Doar Nvidia, Microsoft şi Apple mai depăşesc acest prag, transmite CNBC, citat de News.ro

Creşterea spectaculoasă a venit după o decizie favorabilă într-un proces antitrust: un judecător a respins cele mai dure sancţiuni cerute de Departamentul de Justiţie al SUA, inclusiv ideea ca Google să fie obligat să vândă browserul Chrome.

Verdictul a fost primit ca o victorie majoră de investitori, trimiţând acţiunile la maxime istorice. Preşedintele Donald Trump a salutat decizia, spunând că este „o zi foarte bună”.

Capitalizarea record vine la 20 de ani după listarea Google la bursă şi la peste un deceniu de la transformarea sa în grupul Alphabet. De la începutul anului, acţiunile companiei au urcat cu peste 30%, dublu faţă de avansul Nasdaq.

Conducerea lui Sundar Pichai, CEO din 2019, este testată de competiţia tot mai intensă în domeniul inteligenţei artificiale şi de presiunile regulatorii din SUA şi Europa. Rivali precum OpenAI şi Perplexity au forţat Alphabet să accelereze dezvoltarea propriilor modele, mizând pe Gemini, suita de produse AI cu care speră să-şi menţină poziţia dominantă.

