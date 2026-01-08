Google integrează inteligența artificială Gemini în Gmail: Inbox cu AI, Rezumate și funcții de scriere de e-mailuri

Gmail intră în „era Gemini”, după multe alte produse Google, prin noi funcții bazate pe inteligența artificială marca Google.

Serviciul de e-mail introduce căutarea avansată cu AI în bara din interfața Gmail, cu tot cu „AI Overviews”, rezumate bazate pe conținutul deja disponibil cu indicarea surselor, întocmai ca în căutarea clasică Google.

De asemenea, utilizatorii abonați la unul dintre planurile Google AI Pro sau Ultra pot pune întrebări la care Gemini poate răspunde.

„Când pui o întrebare în inbox-ul tău, folosim Gemini pentru a genera o prezentare AI simplă cu răspunsul. În loc să cauți cuvinte cheie sau să cauți prin un an de e-mailuri, folosește un limbaj natural (...) Raționamentul avansat al lui Gemini extrage răspunsul, rezumând instantaneu detaliile exacte de care ai nevoie”, scrie compania.

AI Overviews sunt disponibile în mod gratuit pentru toți utilizatorii.

O altă funcționalitate nouă este „Help Me Write” (Ajută-mă să scriu), disponibilă pentru toți utilizatorii, prin care aceștia pot redacta e-mailuri de la zero sau pot rescrie cu AI ceea ce deja au scris pentru a fi cât mai potrivite pentru context.

Funcția „Smart Replies” primește o actualizare cu Gemini în noul „Suggested Replies” (Răspunsuri Sugerate), care acum folosește contextul conversațiilor anterioare pentru a genera o serie de răspunsuri potrivite în stilul utilizatorilor de a redacta e-mailuri.

Pentru o editare și mai fină, la nivel de gramatică, ton și stil, a mesajelor, utilizatorii abonați la AI Pro sau Ultra pot folosi „Proofread” (Corectează). Funcția aceasta seamănă cu ceea ce fosta Grammarly, actuala Superhuman, livrează: corectură avansată a textelor.

Gmail mai lansează și un „AI Inbox”, cu informații despre mesajele „cele mai importante” din căsuța poștală.

„AI Inbox este ca un briefing personalizat, evidențiind sarcinile de făcut și punându-te la curent cu ce contează. Te ajută să prioritizezi, identificându-ți VIP-urile pe baza semnalelor precum persoanele pe care le trimiți frecvent e-mailuri, cele din lista ta de contacte și relațiile pe care le poate deduce din conținutul mesajelor”, explică gigantul american.

Momentan, noul tip de inbox va fi lansat pentru anumiți utilizatori în fază de test, cât despre restul de funcții, acestea sunt momentan disponibile în SUA, în limba engleză, cu lansări în mai multe limbi și mai multe regiuni în lunile următoare.