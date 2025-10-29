Skip to content

Apple a atins valoarea de piață de 4.000 miliarde de dolari

Apple
Sursă: © Robert309 | Dreamstime.com

Acţiunile Apple au urcat marţi, 28 octombrie 2025, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4.000 miliarde de dolari, prag atins pentru prima dată în istoria sa, potrivit CNBC, citată de News.ro.

Creşterea acţiunilor Apple vine pe fondul vânzărilor puternice ale noilor modele iPhone 17, lansate în septembrie, care se vând mai bine decât generaţiile anterioare.

Acţiunile Apple au crescut cu 25% în ultimele trei luni, iar compania urmează să publice joi rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea fiscal.

Microsoft, ale cărei acţiuni s-au apreciat cu 6% în aceeaşi perioadă, a fost impulsionată de finalizarea achiziţiei unei participaţii de 27% în divizia comercială a OpenAI, consolidându-şi poziţia în domeniul inteligenţei artificiale.

În schimb, ambele companii rămân în urma Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, cu o evaluare de peste 4.600 miliarde de dolari.

Apple pare, de asemenea, să fi evitat efectele negative ale tarifelor comerciale impuse de administraţia Trump, relocând o mare parte din lanţul său de producţie către India şi Vietnam şi anunţând investiţii suplimentare în producţia din SUA, o strategie care i-a consolidat poziţia în faţa tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.

