CES 2026: Cele mai importante lansări de la cel mai mare show de tehnologie din lume

CES 2026, sau Consumer Electronics Show, a început pe 6 ianuarie 2026, și cuprinde atât cele mai cunoscute companii de tehnologie, cât și jucători noi din profil și câteva companii românești. StartupCafe.ro prezintă o listă incompletă cu cele mai interesante lansări de la eveniment.

Cel mai mare show de tehnologie din lume, care are loc în Las Vegas până vineri, 9 ianuarie, cuprinde o multitudine de lansări și produse care vor defini anul 2026 în materie de tehnologie pentru utilizatorii de rând.

Cu toate că inteligența artificială și inovația în materie cuantică sunt temele principale ale evenimentului, există și inovații ca laptopuri cu ecran „rollable”, telefoane care se pliază în trei, roboți autonomi și jucării inteligente.

Listă: Cele mai importante lansări de la CES 2026

Motorola a lansat noul său vârf de gamă, Signature , un telefon subțire, alimentat de procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, cu 3 camere principale de 50 MP și sunet Bose. De asemenea, compania a lansat o boxă portabilă, moto sound flow , un stilou, moto pen ultra , și primul telefon pliabil stil carte, Razr Fold , despre care încă se știu puține detalii, cum ar fi ecranul exterior de 6,6 inch și cel interior de 8,1 inch, și că are trei camere principale;

Google introduce mai multe funcții cu Gemini în platforma Google TV, cum ar fi căutarea avansată de subiecte, căutarea de imagini din Photos, generare de foto și video cu Nano Banana și Veo și schimbarea de setări prin limbaj natural;

introduce mai multe funcții cu Gemini în platforma Google TV, cum ar fi căutarea avansată de subiecte, căutarea de imagini din Photos, generare de foto și video cu Nano Banana și Veo și schimbarea de setări prin limbaj natural; Lenovo a prezentat la show Legion Pro Rollable Concept, un laptop de gaming cu ecran rulabil, care se poate extinde pe orizontală, Thinkpad Rollable XD Concept, laptop cu ecran pliabil, un hub pentru soluții cu inteligență artificială, o pereche de ochelari cu AI, accesorii inteligente, o nouă generație a dispozitivului portabil Legion Go cu sistemul de operare SteamOS și mai multe laptopuri și desktopuri noi pentru gaming, muncă și utilizatorii obișnuiți, optimizate pentru inteligență artificială, printre altele. Anumite dispozitive Lenovo și Motorola vor primi, în cursul acestui an, acces la un asistent nou cu AI, numit Qira, care combină procesarea pe dispozitiv cu cea în cloud;

Meta (Facebook) este prezentă la evenimentul din Las Vegas cu ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta Display, a căror lansare internațională este amânată momentan din cauza cererii ridicate a SUA, și cu Meta Neural Band, care se poartă la încheietura mâinii și prin care utilizatorii pot controla computere și alte dispozitive prin gesturi;

Samsung a prezentat la CES mai multe produse smart home și integrări AI, mai multe televizoare noi OLED, un televizor premium de 130 inch Micro RGB și a arătat pentru prima dată telefonul Galaxy Z TriFold , un pliabil în trei despre care am mai scris AICI ;

a prezentat la CES mai multe produse smart home și integrări AI, mai multe televizoare noi OLED, un și a arătat pentru prima dată telefonul , un pliabil în trei despre care am mai scris ; NVIDIA a prezentat platforma Rubin pentru cipuri AI și a introdus o familie de modele „open” numită Alpamayo , pentru conducere autonomă. Noua platformă cuprinde 6 cipuri, Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU și NVIDIA Spectrum-6 Ethernet Switch;

Intel lansează procesoarele Core Ultra Series 3 , fabricate în SUA, pentru computerele cu inteligență artificială, cu noi variante pentru procesoarele Ultra X9 și X7, care au grafică integrată;

Producătorul Hisense a arătat la CES o nouă tehnologie pentru televizoare, RGB MiniLED evo , care alimentează un nou televizor flagship, un ecran tactil inteligent de 32 inch, S6 FollowMe , pe care utilizatorii îl pot muta ușor în casă și o colaborare cu Microsoft pentru integrarea de funcții AI Copilot și Xbox cloud gaming, printre altele;

a arătat la CES o nouă tehnologie pentru televizoare, , care alimentează un nou televizor flagship, un ecran tactil inteligent de 32 inch, , pe care utilizatorii îl pot muta ușor în casă și o pentru integrarea de funcții AI Copilot și Xbox cloud gaming, printre altele; LEGO a anunțat Smart Play, o cărămidă inteligentă care are două LED-uri, un difuzor și mai mulți senzori de mișcare, prin care oamenii pot construi jucării mai inteligente. Tehnologia din cărămida Smart Play permite redarea anumitor sunete și iluminarea specifică în funcție de contextul setului cumpărat și a proximității față de alte construcții care au „cărămida inteligentă”;

Producătorul de accesorii de gaming Razer „sare” în trendul inteligenței artificiale și anunță Project Ava , un asistent personal fizic, sub forma unei holograme care stă într-un cilindru pe birou, echipat cu o cameră și un microfon, un prototip de căști cu AI, Project Motoko , dar și câteva alte produse fără AI pentru gameri. Căștile Project Motoko au două camere și un cip Qualcomm Snapdragon care permite oferirea de detalii despre mediul înconjurător și ajutarea utilizatorilor în scenarii de gaming și nu numai, cum ar fi rezumarea articolelor sau realizarea de antrenamente sportive personalizate, explicate direct în căști;

Ford a anunțat că dezvoltă un asistent AI pentru aplicația auto, înainte de a fi lansat pe mașinile companiei anul viitor, alături de o nouă generație a tehnologiei de asistență la conducere BlueCruise, mai ieftină cu 30% și mai capabilă, spune producătorul. Asistentul este găzduit de Google Cloud și este construit folosind LLM-uri standard, cu acces profund la datele specifice ale vehiculelor;

a anunțat că dezvoltă pentru aplicația auto, înainte de a fi lansat pe mașinile companiei anul viitor, alături de o nouă generație a tehnologiei de asistență la conducere BlueCruise, mai ieftină cu 30% și mai capabilă, spune producătorul. Asistentul este găzduit de Google Cloud și este construit folosind LLM-uri standard, cu acces profund la datele specifice ale vehiculelor; Hyundai a prezentat noua generație de robot Atlas dezvoltat de Boston Dynamics, companie despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Acum, robotul umanoid are un mers mai natural, iar acesta este proiectat ca fiind capabil de a executa sarcini repetitive, de a învăța prin inteligență artificială și de a se adapta la diferite medii de muncă. Hyundai a mai spus că intenționează să integreze roboții în fabrica auto din Georgia, SUA, începând cu anul 2028, iar Boston Dynamics va lucra cu Google Deepmind, laboratorul de inteligență artificială al gigantului care a deținut compania de robotică pentru 4 ani, pentru integrarea de tehnologii, inclusiv Gemini Robotics;