Informare ANAF 2026: Noi modificări referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii că au intrat în vigoare noi modificări referitoare la înregistrarea punctelor de lucru.

AJFP Ialomiția face referire la modificările introduse prin Legea nr. 245/2025 pentru modificarea art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Conform acesteia, orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică și instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu cel puţin o persoană care realizează venituri din salarii, are obligația să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi.

„Menționăm faptul că solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate. Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reținut și virat, pe fiecare entitate care intră sub incidența prezentului alineat”, precizează AJFP Ialomiția.

Termenul de solicitare a înregistrării fiscale pentru entitățile deja înfiinţate la data intrării în vigoare a legii este de 30 de zile.

