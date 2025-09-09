Gigantul olandez în semiconductori ASML investește în startup-ul francez Mistral AI. Firma de inteligență artificială valorează aproape 12 miliarde EUR

Compania olandeză din domeniul semiconductorilor ASML conduce noua rundă de finanțare în startup-ul Mistral AI, în valoare de 1,7 miliarde EUR, la o valoare a firmei de 11,7 miliarde EUR.

Investiția de tip Seria C a avut, printre investitori, și nume ca Andreessen Horowitz (a16z), DST Global, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed și NVIDIA.

Firma franceză de inteligență artificială spune că noua finanțare va alimenta cercetarea științifică în domeniu „pentru a aborda cele mai critice și sofisticate provocări tehnologice cu care se confruntă industriile strategice”.

ASML a contribuit cu 1,3 miliarde EUR din totalul de 1,7 miliarde, conform unui anunț de pe site-ul oficial. Totodată, investiția reprezintă și un nou parteneriat strategic între cele două companii, bazat pe un acord de colaborare pe termen lung, în urma căruia compania olandeză va explora utilizarea modelelor AI în portofoliul de produse ASML, printre altele.

„ASML este mândră să intre într-un parteneriat strategic cu Mistral AI și să fie investitorul principal în această rundă de finanțare. Colaborarea dintre Mistral AI și ASML își propune să genereze beneficii clare pentru clienții ASML prin produse și soluții inovatoare activate de AI și va oferi potențial pentru cercetare comună pentru a aborda oportunitățile viitoare”, a declarat directorul general ASML Christophe Fouquet.

Informații despre o nouă rundă de finanțare existau încă de la începutul lunii august, dar discuțiile nu s-au concretizat până de curând. Recent, Bloomberg aflase că startup-ul francez ar urma să primească o investiție de 2 miliarde EUR la o valoare de 12 miliarde, așa cum am mai scris pe site.

Compania Mistral AI este fondată de către Arthur Mensch, Guillaume Lample și Timothee Lacroix.

Arthur Mensch, CEO-ul Mistral AI, este absolvent al Politehnicii din Paris, doctorand și fost cercetător pentru Deepmind Paris, divizia de cercetare în zona de inteligență artificială a Google.

Startup-ul, susţinut de gigantul american Microsoft, este specializat în dezvoltarea de modele AI cu „greutăţi deschise” (open-weight), adică sisteme ale căror „parametri”, ajustaţi în timpul antrenării pentru a îmbunătăţi performanţa, sunt publici şi pot fi modificaţi.

ASML este un furnizor de top pentru industria semiconductorilor. Compania furnizează producătorilor de cipuri hardware, software și servicii pentru a produce în masă modele pentru microcipuri. Împreună cu partenerii săi, ASML stimulează dezvoltarea microcipurilor mai accesibile, mai puternice și mai eficiente din punct de vedere energetic.

Compania are sediul central în Veldhoven (Olanda) și are birouri în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), SUA și Asia, care găzduiesc peste 44.000 angajați la nivel global.