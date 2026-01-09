Startup-ul de inteligență artificială Anthropic se apropie de o finanțare de 10 miliarde dolari

Anthropic a semnat o foaie de condiții pentru o nouă rundă de finanțare de 10 miliarde dolari, la o valoare de 350 miliarde dolari, potrivit CNBC.

Noua rundă de finanțare ar urma să fie condusă de fondurile de investiții Coatue și GIC, fond suveran din Singapore, conform unei surse anonime. Informația despre noua rundă a apărut prima dată pe WSJ.

Valoarea firmei a rămas aceeași din luna noiembrie, când Anthropic a semnat acorduri prin care Microsoft și Nvidia s-au angajat să investească până la 15 miliarde de dolari în companie, așa cum s-a mai scris pe site.

Anthropic a fost fondat în anul 2021 de frații Dario Amodei și Daniela Amodei, alături de Jared Kaplan, Jack Clark și Ben Mann. Cei doi frați au activat anterior în OpenAI. Startup-ul este susţinut de Amazon şi s-a impus rapid în competiţia globală din AI, unde rivalizează direct cu firma din spatele ChatGPT.

Firma şi-a lansat chatbot-ul Claude în martie 2023, iar veniturile sale au crescut spectaculos: de la venituri anualizate de aproximativ 1 miliard dolari la începutul anului, la peste 5 miliarde dolari în august, compania având deja peste 300.000 de clienţi business.