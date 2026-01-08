Skip to content

OpenAI lansează ChatGPT Health, o soluție cu inteligență artificială pentru sănătate

OpenAI lansează ChatGPT Health, o soluție cu inteligență artificială pentru sănătate
Sursă: OpenAI / YouTube

Cel mai popular „robot” AI, ChatGPT, poate fi acum conectat la aplicaţii care stochează informaţiile de sănătate ale utilizatorilor, pentru a oferi răspunsuri mai competente legate de sănătatea acestora, potrivit News.ro.

Noua funcție va ajuta utilizatorii „să se simtă mai informaţi şi mai pregătiţi” când discută despre propria sănătate cu ChatGPT, spune compania.

Aceasta presupune conectarea chatbot-ul la aplicaţii pe care utilizatorii le folosesc pentru a-şi stoca informaţiile medicale personale.

Printre aplicaţiile suportate se numără câteva dintre cele mai folosite, precum Apple Health, Function, MyFitnessPal şi Weight Watchers.

Ideea pe care OpenAI o vinde în acest caz este că, având mai multe date de sănătate despre utilizatori, ChatGPT la va oferi acestora răspunsuri mai bune la întrebările pe teme legate de propria de sănătate.

Pe de altă parte, este şi o găselniţă prin care compania încearcă să dobândească mai multe informaţii despre proprii utilizatori, în vederea eficientizării formelor de monetizare pe care le va implementa pe viitor.

OpenAI spune că a apelat la peste 260 de medici din 60 de ţări pentru a îmbunătăţi răspunsurile pe teme de sănătate ale lui ChatGPT.

În acelaşi timp, compania are grijă să-şi limiteze răspunderea, spunând că ChatGPT trebuie folosit pentru a sprijini îngrijirea medicală, nu pentru înlocuirea acesteia sau tratament.

Smart Tech

Aplicația Spotify pe iPhone și iPad

Spotify extinde programul de monetizare pentru creatori și anunță că a investit peste 10 miliarde dolari în podcasturi

Thumbnail

Fondul de investiții MidEuropa cumpără un pachet majoritar în compania Romanian Business Consult (RBC)

agent AI_comert online

O lume în care agenţii AI fac cumpărături şi rezervări în locul oamenilor

Programatori tineri

„La un anunț de angajare au fost primite 60 de CV-uri în două ore. Enorm!”- provocările tinerilor pe piața muncii, identificate de șeful unei mari universități din România

zar-jetoane-jocuri_noroc

China reglementează AI: restricționează roboții de inteligență artificială care pot influenţa emoţional utilizatorii, inclusiv în cazuri de suicid şi jocuri de noroc

Logoul SoftBank pe o clădire

Mega-achiziție în IT-ul mondial: SoftBank cumpără o firmă de investiții în centre de date și infrastructură AI pentru 4 miliarde dolari

Analiști: Europa, între obiectivele climatice și competiția în domeniul inteligenței artificiale