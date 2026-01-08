Spotify extinde programul de monetizare pentru creatori și anunță că a investit peste 10 miliarde dolari în podcasturi

Spotify a anunțat că extinde programul său de monetizare pentru creatori şi lansarea unor noi instrumente dedicate podcasturilor video, într-un efort de a-şi consolida poziţia într-o piaţă extrem de competitivă, dominată de jucători precum YouTube şi Netflix, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Compania suedeză de streaming a precizat că a investit peste 10 miliarde de dolari în industria podcasturilor în ultimii cinci ani, bani direcţionaţi către creşterea veniturilor creatorilor, extinderea audienţei şi dezvoltarea infrastructurii. Totodată, Spotify a decis să reducă pragurile de acces în programul său de monetizare, la un an de la lansarea iniţiativei.

Potrivit lui Roman Wasenmuller, director global pentru podcasturi la Spotify, consumul de podcasturi video pe platformă aproape s-a dublat lunar de la introducerea programului. În prezent, utilizatorii Spotify urmăresc, în medie, de două ori mai multe podcasturi video pe lună decât înainte de lansare.

Noile condiţii permit creatorilor să intre în program cu minimum 1.000 utilizatori activi, 2.000 ore de conţinut consumate în ultimele 30 de zile şi cel puţin 3 episoade publicate, faţă de cerinţele anterioare de 2.000 de ascultători, 10.000 de ore consumate şi 12 episoade.

Creatorii înscrişi pot obţine venituri din publicitate pe versiunile gratuite şi pe alte platforme, iar cei care produc podcasturi video beneficiază de o sursă suplimentară de venit: plăţi directe de la Spotify atunci când abonaţii Premium urmăresc conţinutul fără reclame.

Începând din aprilie, Spotify va lansa şi noi instrumente de gestionare a sponsorizărilor şi va permite publicarea şi monetizarea podcasturilor video direct din platforme terţe de găzduire, precum Acast, Audioboom şi Libsyn.

Compania a mai anunţat lansarea Spotify Sycamore Studios, care va deveni noul hub pentru podcasturile The Ringer şi va fi disponibil şi altor creatori selectaţi. Alături de studiourile deja existente din Londra şi New York, această iniţiativă este menită să reducă costurile creatorilor, eliminând nevoia de a închiria spaţii de producţie, a declarat pentru Reuters Jordan Newman, şeful parteneriatelor de conţinut la Spotify.