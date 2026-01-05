Noile modificări fiscale 2026: Microîntreprinderi, dividende, activități independente, Declarația Unică și alte seminare online ANAF în ianuarie 

ANAF organizează în luna ianuarie 2026 opt seminare online pe mai multe teme fiscale, de la regulile privind ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dividende și modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal) referitoare la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii.

Un seminar durează două ore, iar înscrierile sunt posibile până la momentul începerii, în funcție de disponibilitatea locurilor. Numărul maxim de participanți este de 500 pentru fiecare sesiune.

Iată lista completă a seminarelor online organizate de Fisc în luna ianuarie 2026, cea în care au intrat în vigoare mai multe modificări fiscale (vezi AICI):

Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor - miercuri 21 ianuarie, ora 11.00 Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal - joi 22 ianuarie, ora 10.00 Disciplina financiară privind operațiunile de încasări și plăți în numerar - vineri 23 ianuarie, ora 10.00 Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dividende - luni 26 ianuarie, ora 10.00 Tratamentul fiscal al veniturilor din activități independente - marți 27 ianuarie, ora 10.00 Regimul special de TVA One Stop Shop (OSS) - parte a implementării pachetului TVA privind comerțul electronic - miercuri 28 ianuarie, ora 10.00 Modificări aduse Codului fiscal prin Legea nr. 239/2025 referitoare la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii - joi 29 ianuarie, ora 12.00 Completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale declarate de persoanele fizice - vineri 30 ianuarie, ora 10.00

Înscrierile se fac AICI.