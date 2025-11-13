Skip to content

OpenAI lansează modelul de inteligență artificială GPT-5.1 și extinde lista „personalităților”

Sursă: OpenAI

La trei luni de la inaugurarea GPT-5, producătorul din spatele „robotului” ChatGPT lansează versiunea 5.1, care are două variante și care vine cu mai multe tipuri de personalitate disponibile, potrivit News.ro.

GPT 5.1 este compus din două variante, GPT-5.1 Instant şi GPT-5.1 Thinking.

Conform companiei, GPT-5.1 Instant este „mai cald, mai inteligent şi mai bun la urmărirea instrucţiunilor” decât predecesorul său.

De cealaltă parte, GPT-5.1 Thinking va fi „mai uşor de înţeles, mai rapid la sarcinile simple şi mai persistent în rezolvarea celor complexe”.

ChatGPT va alege automat modelul care poate răspunde mai bine, în funcţie de particularităţile întrebărilor primite de la utilizatori.

Cele două versiuni de GPT-5.1 vor deveni disponibile în cursul acestei săptămâni, în vreme ce GPT-5 va mai putea fi folosit vreme de trei luni înainte de a fi retras.

Cu aceeaşi ocazie, OpenAI extinde lista personalităţilor folosite de ChatGPT. Aceasta include acum personalităţi precum Profesional, Prietenos, Sincer, Excentric, Eficient, Tocilar şi Cinic.

ChatGPT a trecut recent de 800 milioane utilizatori, iar OpenAI a lansat un browser web, numit Atlas, bazat pe acesta.

