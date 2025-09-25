Microsoft introduce modele de inteligență artificială Anthropic (Claude) în 365 Copilot, soluția business

Asistentul cu inteligență artificială pentru zona de business Microsoft 365 Copilot va oferi posibilitatea de a folosi modelele AI Claude ale startup-ului Anthropic, potrivit CNBC.

Gigantul american spune că modelul Claude va răspunde la unele întrebări puse asistentului 365 Copilot. Mișcarea vine cu intenția diversificării ofertei de inteligență artificială, în afara modelelor OpenAI (producătorul ChatGPT), pentru care Microsoft a fost un susținător majoritar până la începutul acestui an.

Producătorul Windows a investit peste 13 miliarde dolari în OpenAI, iar startup-ul își operează modelele în cloud-ul Azure, ca parte a unui parteneriat strategic. De asemenea, Microsoft s-a bazat în principal pe modelele OpenAI pentru funcțiile cu inteligență artificială din Windows, Bing, Copilot și alte aplicații.

Aranjamentul dintre companii s-a schimbat între timp, având în vedere acordurile OpenAI cu SoftBank, pentru proiectul Stargate, cu Nvidia și cu alte companii.

Modelul Anthropic vine mai întâi la agentul cu inteligență artificială Researcher, care poate colecta, analiza informații și genera rapoarte.

Angajații organizațiilor înscrise în programul Frontier de la Microsoft, care oferă acces timpuriu la funcțiile AI, pot alege acum să utilizeze modelul cu raționament Claude Opus 4.1 de la Anthropic, un tip de model care este conceput pentru a descompune sarcini complexe, ca o alternativă la oferta competitivă a OpenAI în Researcher.

De asemenea, utilizatorii corporate pot opta acum pentru a accesa Claude Sonnet 4 și Claude Opus 4.1 de la Anthropic atunci când își construiesc propriii agenți AI cu instrumentul Copilot Studio de la Microsoft. Noile modele rulează în cloud-urile Amazon și Google.

Anthropic a fost fondat în 2021 de frații și foștii directori ai OpenAI Dario şi Daniela Amodei.

Acesta dezvoltă Claude, un model de inteligență artificială și un chatbot rival pentru ChatGPT, care este utilizat de companii precum Slack, Notion și Quora.

Firma a strâns finanțare totală de 33,7 miliarde dolari, conform datelor de pe Crunchbase, iar printre investitori se numără Google și Amazon.

Recent, startup-ul a fost evaluat la 183 miliarde dolari, în urma unei noi runde de finanțare, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.