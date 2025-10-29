Nvidia a ajuns să valoreze 5.000 miliarde dolari

Acțiunile Nvidia au crescut cu 5%, la peste 211 dolari per acțiune, ceea ce determină atingerea capitalizării bursiere de 5.000 miliarde dolari, conform Bloomberg, citată de The Verge.

Compania tocmai a atins, în iulie 2025, valoarea de 4.000 miliarde dolari, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

În continuare, producătorul american de procesoare grafice și cipuri pentru inteligență artificială este cea mai valoroasă companie, urmată apoi de Apple, care tocmai a atins pragul de 4.000 miliarde dolari, de Microsoft, Alphabet, compania-mamă a Google și Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

Informația vine după investiția de 1 miliard de dolari în fostul producător de telefoane Nokia, actualmente producător de infrastructură de telecomunicații, pentru a dezvolta sisteme avansate, „native pentru inteligență artificială”, de 5G și 6G, următorul standard de conexiune celulară.

Nvidia a realizat mai multe investiţii strategice în ultimele luni, inclusiv 5 miliarde dolari în fostul rival Intel, 100 de miliarde în OpenAI, 500 de milioane în startup-ul britanic Wayve, specializat în maşini autonome, şi 667 de milioane în furnizorul britanic de cloud Nscale.