Radu Savopol (5 to go): „Vreau ca cei care astăzi vând cafea cu 11% să se conformeze și să treacă pe TVA 21% / Cred că este normal să jucăm cu aceeași minge și după aceleași reguli” 

Radu Savopol, fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go și președinte al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), atrage atenția că după majorarea TVA din august 2025 tot mai multe cafenele aplică TVA de 11% la cafea, deși cota legală este de 21% și trebuie respectată.

„Am zis că este ok să treacă o perioadă și să scriu aceste rânduri, cu toate că am mai scris de câteva ori pe acest subiect, dar cred că acum, fiind o perioadă dificilă pentru toată lumea, este normal să jucăm toți cu aceleași reguli, așa cum este normal într-o țară civilizată din Europa”, a scris Radu Savopol pe pagina sa de Facebook.

Savopol, în calitate de președinte al HORA, a trimis și o solicitare către ANAF privind aplicarea TVA la cafea, iar Fiscul a confirmat că în acest caz nu se poate aplica cota redusă.

Referitor la această adresă „prin care se solicită clarificări cu privire la regimul fiscal al TVA aplicabilă băuturilor pe bază de cafea, ceai sau cacao, precum și a altor bäuturi de acest tip care pot fi preparate în restaurante, cafenele, automate de tip vending, Autoritatea Vamală Română a confirmat încadrarea produselor respective la codul NC 2202, cod exclus expres de lege de la aplicarea cotei reduse de TVA, fapt pentru care Ministerul Finanțelor a apreciat că pentru aceste produse se aplică cota standard de TVA”, i-a comunicat ANAF în luna octombrie 2025.

Sursă: Radu Savopol / Facebook

Reamintim că, începând cu 1 august 2025, prin Pachetul 1 de modificări fiscale (Legea nr. 141/2025), TVA standard a urcat de la 19% la 21%, iar cota redusă de la 9% la 11%.

Odată cu această majorare, spune Savopol, mulți operatori au fost tentați să aplice cota redusă de 11%, deși legea impune 21%.

„Din august până acum, multe cafenele mai independente sau lanțuri mai mici sau mai mari de cafenele au luat hotărârea să meargă cu TVA de 11% la cafea, considerând că este normal așa. Pe de altă parte, marea majoritate ne-am conformat și funcționăm cu TVA de 21% la cafea, așa cum este reglementat în România prin explicațiile celor de la Ministerul de Finanțe și ANAF. Am încercat în ultimii ani să explicăm această situație, care și eu consider că nu este normală, cu TVA de 21% la cafea, dar până la urmă asta este legea și trebuie respectată de fiecare dintre cei care prepară cafea! Am lăsat lunile acestea să treacă, dar observ că și mai mulți au trecut la TVA de 11%”, a explicat antreprenorul.

Savopol a semnalat inechitatea situației și a subliniat că deși aplicarea TVA de 11% ar fi tentantă pentru toți, legea nu permite acest lucru.

„Este frustrant când un partener francizat îți trimite bon fiscal cu TVA de 11% la un espresso sau cappuccino, iar el vinde cu 21%. Normal că și noi am vrea să avem 11% TVA, dar nu este legal! Așa că vreau ca cei care astăzi vând cafea cu 11% să se conformeze și să treacă pe TVA 21%, conform hârtiei primite de la ANAF în octombrie 2025! În calitate de președinte HORA, susțin mult micile business-uri din HoReCa, dar este normal să fim toți pe același prag de competitivitate, altfel devenim o țară unde fiecare face cum vrea în zona fiscală și nu este ok! Nu aș vrea să transformăm anul 2026 într-un an în care să ne „vânăm” unii pe ceilalți. Cred că este normal să jucăm cu aceeași minge și după aceleași reguli! A fost o perioadă bună în România și, cu siguranță, o să mai fie, dar acum probabil este un moment mai greu și trebuie să mergem mai departe”, a scris Radu Savopol.