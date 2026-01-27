Skip to content

Startupurile europene în care Nvidia a investit în 2025, pe fondul expansiunii agresive în ecosistemul AI

Nvidia
Nvidia Sursă: © Waingro | Dreamstime.com

Nvidia, devenită un veritabil arbitru al industriei AI pe măsură ce operatorii mari de infrastructură digitală îşi extind capacitatea de procesare, a accelerat puternic investiţiile în startupuri europene. În 2025, compania a participat la 14 runde de finanţare în Europa, dublu faţă de 2024, potrivit platformei Dealroom, într-o strategie prin care îşi consolidează alianţele tehnologice, oferind atât capital, cât şi expertiză tehnică şi sprijin în lanţurile de aprovizionare, relatează CNBC, citat de News.ro.

Tendinţa a continuat în 2026, cu investiţia în runda de 200 de milioane de dolari a startupului britanic Synthesia, anunţată luni.

”Investiţiile Nvidia în AI-ul european reflectă strategia globală de a reinvesti lichidităţile masive în întregul ecosistem AI”, a declarat pentru CNBC Brian Colello, analist la Morningstar.

Mai jos se află lista completă a companiilor europene în care Nvidia sau NVentures au investit în 2025, alături de dimensiunea rundelor, conform datelor Dealroom.

Mistral – 1,7 miliarde euro (septembrie)

Unul dintre cele mai importante laboratoare AI din Europa, startupul francez Mistral, construieşte modele care concurează OpenAI şi Google. Nvidia a participat la runda Series C de 1,7 miliarde euro, după ce a investit şi în Series B în 2024.

Nscale – 1,1 miliarde dolari (septembrie) şi 433 milioane dolari (octombrie)

Compania britanică dezvoltă centre de date şi servicii de cloud pentru AI. Nvidia a investit după anunţul din septembrie al CEO-ului Jensen Huang privind o contribuţie de 500 milioane lire sterline.

Quantinuum – 600 milioane dolari (septembrie)

Startup-ul de computaţie cuantică a atins o evaluare de 10 miliarde dolari. Finanţarea susţine lansarea sistemului cuantic Helios.

Lovable – 330 milioane dolari (decembrie)

Nvidia a intrat în runda Series B a startupului de ”vibe coding” (programare conversaţională), evaluat la 6,6 miliarde dolari.

Black Forest Labs – 300 milioane dolari (decembrie)

Laboratorul german dezvoltă modele frontier pentru conţinut vizual. La rundă au participat Nvidia, A16z, General Catalyst şi Salesforce Ventures.

N8n – 180 milioane dolari (octombrie)

Startup german specializat în automatizarea fluxurilor enterprise. Runda Series C a evaluat compania la 2,5 miliarde dolari.

CuspAI – 100 milioane dolari (septembrie)

Compania britanică dezvoltă o platformă de descoperire de materiale asistată de AI. Nvidia a participat la runda de 100 milioane dolari.

PolyAI – 86 milioane dolari (decembrie)

NVentures a investit în runda Series D. PolyAI creează asistenţi vocali AI pentru servicii clienţi. Nvidia participase şi în 2024 la Series C.

Charm Therapeutics – 80 milioane dolari (septembrie)

Startup bio-tech britanic specializat în descoperire de medicamente cu AI. Nvidia investise anterior 20 milioane dolari în 2023.

Scintil Photonics – 50 milioane euro (septembrie)

Firma franceză dezvoltă circuite fotonice integrate pentru centre de date AI. Runda Series B a inclus Nvidia, Bosch Ventures şi Bpifrance.

PhysicsX – 20 milioane dolari (noiembrie)

Compania britanică oferă o platformă AI pentru simulări fizice în proiectare industrială. Nvidia a investit 20 milioane dolari cu dreptul de a participa cu încă 80 milioane la runda următoare.

Cassava Technologies – sumă nedivulgată (octombrie)

Furnizor britanic de servicii internet şi infrastructură de centre de date în Africa. Nvidia a realizat o investiţie de capital în companie.

Revolut – sumă nedivulgată (noiembrie)

Unul dintre cele mai valoroase startupuri europene. Nvidia a cumpărat acţiuni la o evaluare de 75 miliarde dolari.

Consolidarea acestui portofoliu divers arată ambiţia Nvidia de a ancora ecosistemul AI european în propria sa reţea globală de parteneriate tehnologice, într-un moment în care cererea pentru infrastructură AI explodează.

