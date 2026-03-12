VIDEO Fondator de platformă pentru roboți software și inteligență artificială agentică: „AI-ul vine să facă o diferență foarte clară între cine e curios și cine e leneș”

„Nu cred că programatorii vor fi înlocuiți. Eu cred că AI-ul ăsta vine să facă o diferență foarte clară între cine e curios și cine e leneș. Dacă ești curios, atunci o să găsești aplicabilitatea, o să găsești utilizarea”, spune Mario Popescu, fondator Tailent, o platformă de implementare și configurare de roboți software (RPA) pentru afaceri și instituții publice, într-un nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

Mario Popescu a fondat Tailent acum aproape 10 ani, o companie care dezvoltă o platformă de RPA (Robotic Process Automation) pentru afaceri care își propune să fie „affordable și approachable”:

„Un cost eficient care să permită accesul la tehnologie al companiilor de talie small and medium enterprise (...) și tehnologie abordabilă. Ce înseamnă abordabil? Ușor de înțeles, simplu de folosit.”

La vremea la care Mario a deschis afacerea, RPA-ul venea ca o „găselniță de marketing” prin care companiile făceau efectiv un departament de IT în interiorul altuia deja existent; „Noi n-am fost de acord cu chestia asta niciodată. Dacă nu poți să faci tehnologia să fie atât de abordabilă pentru majoritatea oamenilor, atunci nu faci ceva foarte bine. Și atunci rolul nostru ăsta a fost să deservim în primul rând partea de small and medium enterprise și să facem tehnologia abordabilă și accesibilă pentru cât mai multe companii”.

Afacerea este acum prezentă în regiunea DACH (Germania, Austria, Elveția), are parteneriate prin Spania și Portugalia, și a reprezentat o serie de premiere în sectorul public din România la capitolul digitalizare, explică Mario Popescu:

„Prima utilizare a tehnologiei RPA într-o primărie a fost făcută cu roboți Tailent la Primăria Municipiului Timișoara. Prima utilizare a tehnologiei RPA într-o agenție de dezvoltare regională a fost făcută în Agenția de Dezvoltare Regională Vest, condusă de domnul Sorin Maxim, tot la Timișoara. Prima utilizare a roboților RPA în administrația publică centrală a fost făcută cu roboți Tailent la MIPE, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”

De asemenea, startup-ul românesc se implică activ și în zona academică, prin parteneriate cu universități din Iași, Bacău, Brașov și București, care au introdus în cursurile lor o parte de concept de automatizare și de programare a roboților RPA.

„Fac un wrapper peste un LLM existent și gata, sunt o companie de AI”

Mario a spus la podcast că Tailent a fost, de la început, gândită ca o companie cu inteligență artificială și a comentat de „trendul” companiilor AI de acum:

„Noi vedem acum o puzderie de companii care fac AI. Nu știu să explice foarte bine ce înseamnă acel AI, nu știu cum îl pun în valoare, dar, în principiu, fac un wrapper peste un LLM existent și gata, sunt o companie de AI. Din păcate, ele nu prea sunt finanțabile, nu găsesc atât de mult interesul investitorilor și dacă nu pot să explice produsul, nici clienții nu prea reușesc să acumuleze”.

El a făcut și distincția între ce presupune un sistem RPA, anume un asistent care „își face temele după niște reguli foarte bine definite”, în mod repetitiv, fără a fi scos într-o zonă creativă, și inteligența artificială de pe piață, care se bazează pe LLM-uri, cu capacitatea de a rafina, a sintetiza și a analiza. În plus, el subliniază că RPA este mai degrabă folosit pentru automatizarea proceselor de business decât a sarcinilor convenționale.

Tailent include și o parte de Agentic AI dar în relație cu roboții software deja existenți:

„Avem și noi o componentă de Agentic AI care este interesantă și care este integrată cu LLM-urile principale, dar noi punem accent mai mult pe construcția în amonte, dacă vrei. Construcția de Agentic AI după RPA e o construcție în aval, deci unde se duce pucul lui Wayne Gretzky după ce pleacă, unde se uită el să-l caute”, a spus fondatorul.

De asemenea, Mario spune că, în ceea ce privește standardizarea și sanitizarea datelor, soluția lui oferă și Smart PDFs, un punct de diferențiere față de competiție:

„În lumea startup-urilor trăiești și respiri, cum faci să fii diferit? Cum faci să fii mai bun decât competiția? Cum faci să fii... nu neapărat mai frumos, acolo e problema, că mai frumos înseamnă marketing și marketing am avut și cu case la 10.000 de euro. Marketing-ul ăla nu e o direcție care pe noi să ne mâne în luptă, ca să zic așa. Ne interesează construcție stabilă și posibilitatea ca odată ce eu îmi dau cuvântul că putem să facem ceva, lucrul ăla se întâmplă”

Reținerile antreprenorilor din a se digitaliza

Întrebat dacă el crede că există frici printre antreprenori care să-i rețină din a face pasul către digitalizare, Mario Popescu consideră că actualul context geopolitic și economic are un impact mai mare asupra luării de decizii și împărțirii bugetelor în companii decât efectiv partea de tehnologie. În schimb, spune că, din interacțiunile pe care le-a avut cu alți fondatori și cu oameni de decizie, a învățat că aceștia vor să facă pasul către digitalizare, dar că trebuie să gestioneze relația cu angajații lor, „colegii”.

Fondatorul Tailent pune accent pe angajați ca motor al afacerii și consideră că angajații, și în special programatorii, nu vor fi înlocuiți de inteligență artificială, dar că „AI-ul vine să facă o diferență foarte clară între cine e curios și cine e leneș”. Astfel, încurajează angajații și fondatorii, deopotrivă, să rămână curioși și deschiși la utilizarea tehnologiei.

