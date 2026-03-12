Companiile românești vor fi invitate într-un proiect european de tehnologii avansate de semiconductori

Guvernul României a aprobat Memorandumul prin care Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) este mandatat să coordoneze, la nivel național, etapele tehnice necesare participării României la Proiectul Important de Interes European Comun privind Tehnologiile Avansate de Semiconductori (IPCEI AST), inclusiv lansarea apelului național pentru expresii de interes, selecția proiectelor, alinierea cu statele membre participante și parcurgerea etapelor de pre-notificare și notificare către Comisia Europeană.

Memorandumul stabilește cadrul prin care România pregătește participarea la această inițiativă europeană, prin organizarea procesului național de identificare și selecție a proiectelor eligibile, potrivit unui comunicat MEDAT transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Ce va face Ministerul Economiei:

va lansa apelul pentru Expresii de Interes (EoI) adresat companiilor, consorțiilor și altor entități interesate,

va coordona evaluarea și selecția proiectelor propuse pentru includerea în pachetul european,

va participa la etapa de matchmaking cu statele membre implicate,

va gestiona procedurile de prenotificare și notificare către Comisia Europeană,

va asigura monitorizarea și raportarea implementării proiectelor selectate.

La nivelul Uniunii Europene, proiectele de tip IPCEI reprezintă instrumente strategice prin care statele membre își coordonează investițiile în domenii tehnologice cu impact major asupra competitivității economice și autonomiei industriale.

În sectorul semiconductorilor, aceste inițiative urmăresc consolidarea capacităților europene de cercetare, proiectare și producție, reducerea dependențelor externe și dezvoltarea unor lanțuri valorice reziliente într-un domeniu esențial pentru economia digitală.

IPCEI dedicat Tehnologiilor Avansate de Semiconductori (AST) are ca obiectiv consolidarea poziției Europei în industria globală a semiconductorilor, într-un context marcat de transformări tehnologice accelerate generate de inteligența artificială, automatizare, securitate și sustenabilitate. Inițiativa vizează dezvoltarea unor tehnologii de nouă generație în șapte domenii strategice: cipuri și acceleratoare pentru inteligență artificială, circuite integrate fotonice, tehnologii de integrare avansată și chipleturi, senzori disruptivi, electronică de putere și soluții de eficiență energetică, comunicații securizate, precum și tehnologii strategice generice precum echipamente, materiale și instrumente de proiectare.

Semiconductorii reprezintă o infrastructură critică pentru economia globală, fiind integrați în majoritatea dispozitivelor electronice și în sectoare industriale precum industria auto, telecomunicațiile, apărarea, energia, serviciile IT sau științele vieții. Importanța economică a acestui sector este în creștere, estimările indicând că veniturile industriei globale a semiconductorilor ar putea ajunge la aproximativ 1 trilion de euro până în 2030.

Pentru Uniunea Europeană, consolidarea acestui sector a devenit o prioritate strategică, reflectată în inițiative precum EU Chips Act, care urmărește creșterea capacității tehnologice și industriale a Europei și reducerea decalajului dintre cercetarea de vârf și producția industrială.

Pentru România, participarea la IPCEI AST reprezintă o oportunitate de integrare în ecosistemul european al semiconductorilor, prin dezvoltarea de proiecte de cercetare, inovare și industrializare și prin consolidarea cooperării dintre industrie, universități și centre de cercetare. Implicarea în această inițiativă poate facilita accesul la finanțări europene dedicate, inclusiv prin viitorul Fond European de Competitivitate, și poate sprijini dezvoltarea competențelor avansate și a infrastructurii tehnologice necesare în acest domeniu.

România este deja implicată în proiecte europene relevante pentru sectorul semiconductorilor. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare-Investiții în Microelectronică și Inovație – PIIEC ME/CT C9/I4, statul român implementează investiția dedicată proiectelor transfrontaliere și multinaționale privind procesoarele cu consum redus de energie și cipurile semiconductoare, prin contractarea a trei proiecte cu participanți direcți și a 20 de subproiecte aferente întreprinderilor și organizațiilor de cercetare de profil. Până la finalul anului 2025, România și-a îndeplinit integral angajamentele asumate, fiind selectate cel puțin 10 entități participante sau asociate la proiectul multinațional și fiind contractate minimum 360 de milioane de euro pentru dezvoltarea acestor inițiative.